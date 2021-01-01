لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا يواصل تلميحاته حول رغبته في اللعب بنادي روما الإيطالي مع جوزيه مورينيو الصيف القادم.

نجم وسط آرسنال الذي تألق في يورو 2020، قام بعمل إعجاب لمعظم صور مورينيو على موقع "إنستجرام" هذا الصيف في إشارة واضحة لتحمسه تجاه العمل معه.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن اللاعب اتفق على الشروط الشخصية لانتقاله إلى الذئاب براتب يصل إلى 2.5 مليون يورو سنويًا، ولكن آرسنال يطلب 23 مليون يورو لضمه بينما يعرض روما 15 مليون يورو فقط.