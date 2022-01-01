أخبار الانتقالات | صراع سكاماكا وشراكة مرفوضة بين ميسي ورونالدو

أكد ميسون ماونت لاعب وسط تشيلسي، على سعادته البالغة بالبقاء بالفريق وسط الشائعات التي انتشرت حول رحيله.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"يتبقى عامان على عقدي مع تشيلسي وأنا سعيد جدًا هنا، نأمل أن تبدأ محادثات التجديد قريبًا".

وينضم بذلك ماونت إلى زميله ريس جيمس الذي خرج هو الآخر لنفي إمكانية انتقاله لريال مدريد ورحيله عن البلوز في الوقت الحالي.