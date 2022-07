أخبار الانتقالات | صراع سكاماكا وشراكة مرفوضة بين ميسي ورونالدو

تقدم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بمحاولة للتعاقد مع المهاجم السويدي أليكساندر إيساك لاعب ريال سوسييداد.

ولكن الصحفي الإنجليزي "كريج هوب" أكد أن مطالب سوسييداد جعلت نيوكاسل يصرف النظر عن التفاوض لضم اللاعب.

In between the line breaking this was the gist of my answer. Newcastle like Alexander Isak but asking price has always been too high for them. No suggestion that has changed, yet. https://t.co/TUjtGhPtWM