هاري كين قدّم طلباً رسمياً للرحيل عن توتنهام
قدّم الهاجم الإنجليزي هاري كين طلباً رسمياً لمغادرة نادي توتنهام نهاية هذا الموسم وفق ما أعلنت شبكة سكاي سبورت. وأضافت الشبكة أن النادي اللندني بصدد البحث عن بديل لكين حالياً.التفاصيل
ديباي يُعلن عن "تغييرات في مسيرته"
في إعلان خاص عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي أعلن ميمفس ديباي مهاجم نادي ليون عن نيته "إستلام زمام أمور مسيرته الرياضية بيده على أن يتخذ قرارات مستقبلية قريباً"
ويُعتبر ديباي أحد أبرز المرشحين للإنتقال إلى برشلونة الموسم المقبل.
May 17, 2021
تمديد عقد دراكسلر
✍️🔄— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 17, 2021
❤️💙 #Draxler2024 pic.twitter.com/ZfST9j0fBy
عروض عدة لأمرابط بعيداً عن النصر
دورتموند يؤكد استمرار هالاند
مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أكد مرة أخرى أن لاعبه ونجمه إرلينج هالاند مستمر الموسم المقبل.
زورك تحدث مع "سكاي" هذه المرة ونفى وجود أي نية من ناديه للتفريط في خدمات المهاجم النرويجي بالميركاتو القادم.
مارسيليا يتابع حارس بايرن ميونخ
أوضحت "سبورت 1" أن مارسيليا يبحث عن حارس جديد ليعوض القائد ستيف مانداندا بالموسم القادم.
التقرير أكد أن خيار النادي الجنوبي الفرنسي الأول هو أليكساندر نوبل، حارس بايرن ميونخ الشاب، والذي لا يجد المكان للعب في ألمانيا.
ليستر يحاول الحفاظ على نجمه وبطله
ذكرت "ديلي ميل" أن ليستر سيدخل في مفاوضات مع يوري تييليمانس من أجل تمديد عقده في الفترة المقبلة.
اللاعب تحول لبطل قومي في صفوف الثعالب عقب تسجيله هدف التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.
إيكاردي في مخططات يوفنتوس وميلان
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ماورو إيكاردي قد أصبح خارج مخططات باريس سان جيرمان فيما يخص الموسم المقبل.
الأرجنتيني وزوجته واندا نارا التي تدير أعماله يبحثان عن فريق جديد، وتم ربطه بالعودة إلى إيطاليا من بوابة ميلان ويوفنتوس.
طرابزون سبور يضم ثنائي الدوري الإيطالي
أعلن رئيس طرابزون سبور التركي عن تعاقد فريقه مع جيرفينيو وبرونو بيريس من الدوري الإيطالي.
النجم الإيفواري يرحل عن بارما عقب هبوطه، بينما ينضم الظهير البرازيلي للنادي التركي عقب انتهاء عقده مع روما بحلول نهاية الموسم الجاري.
برشلونة يتحرك نحو موهبة بلد الوليد
صحيفة "سبورت" ذكرت أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم بلد الوليد الشاب إيفان سان جوزيه.
كشافو النادي الكتالوني يتابعون اللاعب صاحب السبعة عشر عاماً وحثوا النادي على ضمه لتدعيم صفوفه.