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أخبار الانتقالات | ديباي يُعلن الرحيل عن ليون وتمديد عقد دراكسلر

أخبار الانتقالات اليوم 17 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Mauro Icardi PSG 2020-21
Getty Images

هاري كين قدّم طلباً رسمياً للرحيل عن توتنهام

2021-05-17T19:12:24Z

قدّم الهاجم الإنجليزي هاري كين طلباً رسمياً لمغادرة نادي توتنهام نهاية هذا الموسم وفق ما أعلنت شبكة سكاي سبورت. وأضافت الشبكة أن النادي اللندني بصدد البحث عن بديل لكين حالياً. 

التفاصيل 

ديباي يُعلن عن "تغييرات في مسيرته"

2021-05-17T18:07:18Z

في إعلان خاص عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي أعلن ميمفس ديباي مهاجم نادي ليون عن نيته "إستلام زمام أمور مسيرته الرياضية بيده على أن يتخذ قرارات مستقبلية قريباً"

ويُعتبر ديباي أحد أبرز المرشحين للإنتقال إلى برشلونة الموسم المقبل. 

 

 

تمديد عقد دراكسلر

2021-05-17T18:05:13Z

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تمديد عقد يوليان دراكسلر حتى عام 2024 
 

عروض عدة لأمرابط بعيداً عن النصر

2021-05-17T08:04:35Z

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دورتموند يؤكد استمرار هالاند

2021-05-17T08:01:15Z

مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أكد مرة أخرى أن لاعبه ونجمه إرلينج هالاند مستمر الموسم المقبل.

زورك تحدث مع "سكاي" هذه المرة ونفى وجود أي نية من ناديه للتفريط في خدمات المهاجم النرويجي بالميركاتو القادم.

مارسيليا يتابع حارس بايرن ميونخ

2021-05-17T07:58:56Z

أوضحت "سبورت 1" أن مارسيليا يبحث عن حارس جديد ليعوض القائد ستيف مانداندا بالموسم القادم.

التقرير أكد أن خيار النادي الجنوبي الفرنسي الأول هو أليكساندر نوبل، حارس بايرن ميونخ الشاب، والذي لا يجد المكان للعب في ألمانيا.

ليستر يحاول الحفاظ على نجمه وبطله

2021-05-17T07:57:59Z

ذكرت "ديلي ميل" أن ليستر سيدخل في مفاوضات مع يوري تييليمانس من أجل تمديد عقده في الفترة المقبلة.

اللاعب تحول لبطل قومي في صفوف الثعالب عقب تسجيله هدف التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

إيكاردي في مخططات يوفنتوس وميلان

2021-05-17T07:56:48Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ماورو إيكاردي قد أصبح خارج مخططات باريس سان جيرمان فيما يخص الموسم المقبل.

الأرجنتيني وزوجته واندا نارا التي تدير أعماله يبحثان عن فريق جديد، وتم ربطه بالعودة إلى إيطاليا من بوابة ميلان ويوفنتوس.

طرابزون سبور يضم ثنائي الدوري الإيطالي

2021-05-17T07:55:32Z

أعلن رئيس طرابزون سبور التركي عن تعاقد فريقه مع جيرفينيو وبرونو بيريس من الدوري الإيطالي.

النجم الإيفواري يرحل عن بارما عقب هبوطه، بينما ينضم الظهير البرازيلي للنادي التركي عقب انتهاء عقده مع روما بحلول نهاية الموسم الجاري.

برشلونة يتحرك نحو موهبة بلد الوليد

2021-05-17T07:53:58Z

صحيفة "سبورت" ذكرت أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم بلد الوليد الشاب إيفان سان جوزيه.

كشافو النادي الكتالوني يتابعون اللاعب صاحب السبعة عشر عاماً وحثوا النادي على ضمه لتدعيم صفوفه.

محرز يُلمح لمكان اعتزاله

2021-05-17T07:52:59Z

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