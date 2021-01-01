أخبار الانتقالات | دوناروما يوقع لباريس، وآرسنال يحاول خطف نجم مانشستر يونايتد

يحاول نادي مارسيا إتمام التعاقد مع دافيد لويز الذي أعلن رحيله عن صفوف آرسنال

لاعب تشيلسي السابق قد يعود للدوري البرازيلي أو يلعب في الدوري الأمريكي لكن مارسيليا يرغب في إعادته إلى فرنسا