أخبار الانتقالات | دورتموند يعترف بالهزيمة وصراع بين بايرن وبرشلونة

ريال مدريد يسعى لخطف ماركينيوس
أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات البرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان.
يأتي هذا بالرغم من أن عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان لا ينتهي قبل حلول صيف 2024 وصعوبة تخلي النادي الفرنسي عنه.
يوفنتوس يريد نجم آرسنال
يسعى نادي يوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب الشاب بوكايو ساكا نجم آرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن أتلتيكو مدريد أيضًا مهتم باللاعب المقدر قيمته بـ 50 مليون يورو.
بوروسيا دورتموند يعترف أن الحفاظ على هالاند مستحيل!
أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند على استحالة الحفاظ على خدمات اللاعب النرويجي إرلينج هالاند في فريقه.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه وأكد خلالها أن الفريق سيقوم بكل ما في وسعه حتى يحافظ على اللاعب.
ما الذي قاله هانز يواخيم فاتسكه؟
وقال فاتسكه: "بكل تأكيد الأمر سيكون في غاية الصعوبة، لا أقول أنه مستحيل لكنه لن يكون سهلًا على الإطلاق".
وأضاف: "بكل تأكيد سنقوم بكل ما في وسعنا حتى نحافظ على نجوم الفريق معنا، وأن نبقي عليهم أوفياء لنا في المستقبل".
بند سري في عقد دي ليخت يقربه من مغادرة يوفنتوس!
قبل أيام قليلة، أكد الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس أن المدافع الشاب سيكون في سوق الانتقالات خلال صيف 2022.
رايولا أكد على أن دي ليخت سيغادر يوفنتوس خلال الصيف المقبل، بالنظر إلى أن المدافع الهولندي لا يلعب بشكل أساسي تحت قيادة ماسيمليانو أليجري.
وتأتي تحركات رايولا رغم تأكيدات أليجري أن دي ليخت هو مستقبل "البيانكونيري" وأن عليه التحلي بالصبر، لكن يبدو أن اللاعب متوتر حاليًا.
برشلونة يصارع بايرن ميونخ على نجم بورتو
أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة يريد الحصول على خدمات لويس دياش نجم فريق بورتو البرتغالي في أقرب وقت ممكن.
التقارير ذكرت أن بايرن ميونخ أيضًا مهتم باللاعب الذي سجل خمسة أهداف وصنع آخر في سبعة لقاءات هذا الموسم.
مانشستر يونايتد يريد كيسييه
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب فرانك كيسييه نجم ميلان الإيطالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتوتنهام أيضًا يتابعون اللاعب ويسعون لضمه حال انتهى عقده في ميلان الصيف المقبل دون تمديد.
صراع بين تشيلسي وبرشلونة على دي ليخت
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود صراع بين برشلونة وتشيلسي على خدمات اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس.
التقارير ذكرت أن ريال مدريد أيضًا مهتم بخدمات اللاعب، لكن ثنائي كتالونيا ولندن الأقرب للظفر بخدمات اللاعب.
يوفنتوس لا يخطط لإعادة بوجبا!
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس لا يفكر في الوقت الحالي في إعادة الفرنسي بول بوجبا إلى صفوفه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "توتو ميركاتو ويب"، حيث يقترب عقد اللاعب من نهايته في مانشستر يونايتد ويستطيع الرحيل بشكل مجاني.
إنتر يقرر التخلي عن أليكسيس سانشيز
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر سيتخلى عن لاعبه أليكسيس سانشيز في أقرب فرصة ممكنة خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما ذكر موقع "إنتر لايف" فالنادي مستعد لترك اللاعب يرحل بشكل مجاني للتخلص من راتبه في ظل عدم الاستفادة منه فنيًا.
أسوأ مخاوف مبابي تقربه أكثر من ريال مدريد
"باريس سان جيرمان يعاني في وجود الثلاثة معًا"، هذه هي الجملة التي تدور في أروقة النادي الفرنسي في ظهور ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي معًا.
ثلاثي "MNM" لم ينجح في التعامل مع بعضه على أرض الملعب في أول مباراتين معًا.
صحيفة "as" الإسبانية تؤكد أن الضغط الزائد والرابط المفقود بين الثلاثي، ومواصلة مشجعي باريس سان جيرمان لإطلاق صافرات الاستهجان ضد كيليان مبابي لعدم تجديد عقده، كلها حقائق تقرب النجم الفرنسي من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.