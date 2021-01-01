أخبار الانتقالات | خيبة أمل فالكاو وصفقة ألمانية لريال مدريد

قال جوي باروني، مدير فيورنتينا، مع "دازون" إن فريقه يعمل منذ أشهر لإقناع نجمه دوشان فلاهوفيتش من أجل تمديد عقده.

وكان المهاجم الصربي مطلوباً بقوة الصيف الماضي من قبل إنتر، أتلتيكو مدريد، وتوتنهام، ولكن اختار البقاء.