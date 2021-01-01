أخبار الانتقالات | خليفة ليفاندوفسكي وتجديد عقد لاوتارو

كشف هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تفاصيل جديدة في صفقة حصول فريقه على خدمات النرويجي إرلينج هالاند في يناير 2020.

وانتقل هالاند إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو، ليصبح منذ ذلك الوقت واحدًا من بين أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.

فاتسكه أكد أن هالاند لم يبحث عن المال عند خروجه من سالزبورج، خاصة وأنه حصل على عرض مادي أعلى بكثير من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب فاتسكه، الذي قال في بث صوتي عبر موقع "OMR" الألماني فإن هالاند اختار المنظور الرياضي الذي يضمن تطور مسيرته.

وقال فاتسكه: "عرضنا المادي لم يكن الأفضل، عرض مانشستر يونايتد كان أعلى بكثير، لكن وكيله مينو رايولا أدرك أن هالاند سيكون أفضل بين أيدينا".