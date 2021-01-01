مدونة حية

أخبار الانتقالات | حسم مصير كين وآرسنال يطارد لاعب ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 11 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Harry Kane Tottenham
Getty Images

رامزي مطلوب في نيوكاسل

2021-10-11T07:46:08Z

قال "كالتشيو ميركاتو" إن نيوكاسل قد يتحرك ويضم آرون رامزي من صفوف يوفنتوس في يناير.

وخرج الويلزي من مخططات يوفنتوس الأساسية، مما قد يجعله مرشحاً للرحيل في ميركاتو نصف الموسم.

بيلوتي يقترب من ميلان

2021-10-11T07:45:05Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان قد يتحرك لضم أندريا بيلوتي في يناير المقبل.

وينتهي عقد بيلوتي بحلول نهاية الموسم ولم يتوصل لاتفاق مع تورينو لمده، مما قد يدفع الأخير لبيع قائده بدلاً من خسارته مجاناً.

بيلينجهام كان قريباً من يوفنتوس

2021-10-11T07:43:49Z

أوضح فابيو باراتيتشي مع "لاجازيتا" أيضاً أن جود بيلينجهام كان قريباً من التوقيع مع يوفنتوس ولكن اختار دورتموند.

وكشف باراتيتشي أن الدولي الإنجليزي الشاب تواجد بالفعل في تورينو، ولكن هو من قرر التوقيع مع بوروسيا دورتموند وليس يوفنتوس.

وكيل يوفيتش يتوجه لميلانو

2021-10-11T07:42:28Z

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن فالي رمضاني، وكيل لوكا يوفيتش سيتواجد بميلانو نهاية الشهر لاستكشاف فرضية انضمام الصربي لإنتر.

وسيتفاوض رمضاني مع إنتر على مصير حارسه وقائده سمير هاندانوفيتش الذي قد يجدد عقده ويستمر ولكن كحارس احتياطي في ظل اقتراب انضمام أندري أونانا من أياكس.

بايرن ميونخ يتابع نجوم برشلونة

2021-10-11T07:41:25Z

اقرأ هنا

باراتيتشي يحسم مصير كين

2021-10-11T07:39:55Z

أوضح فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لتوتنهام، مع "لاجازيتا" أن ناديه قرر الإبقاء على هاري كين وبناء المشروع الجديد عليه.

وقال الإيطالي إن كين يحب سبيرز وسعيد بقرار الاستمرار في صفوفه.

مانشستر يتحرك لتمديد عقود شاو وبرونو

2021-10-11T07:38:12Z

قال "فابريزيو رومانو" إن مانشستر يونايتد يعتبر تمديد عقد نجمه برونو فيرنانديش أولوية ويعمل على الأمر منذ يوليو الماضي.

وأضاف رومانو أن يونايتد يتفاوض أيضاً مع ظهيره الأيسر لوك شاو من أجل مد عقده.

آرسنال يطارد تشامبرلين

2021-10-11T07:36:54Z

ذكرت "صن" أن آرسنال يتابع موقف لاعبه السابق وليفربول الحالي أليكس أوكسليد تشامبرلين.

ولا يشارك الإنجليزي مع الريدز بصفة أساسية، مما يشجع آرسنال على ضمه في يناير، وسيتقدم بعرض لإعارته لستة أشهر بحسب التقرير.