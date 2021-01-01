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أخبار الانتقالات | حسم مصير سولشاير وتعقد تجديد فاتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 17 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Ole Gunnar Solskjaer
Getty

مانشستر يونايتد يحدد ميزانية يناير

2021-10-17T07:09:20Z

ذكرت "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد قد وضع ميزانية تصل إلى 70 مليون استرليني لميركاتو يناير.

وأوضح التقرير أن يونايتد يريد دعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري في الأساس.

تشيلسي رفض ضم دوناروما

2021-10-17T07:07:52Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي امتلك فرصة ضم جيانلويجي دوناروما خلال الصيف الماضي مجاناً ولكن رفض.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن تشيلسي قرر الثقة في حارسه إدوارد ميندي وعدم ضم دوناروما الذي انتهى به المطاف في بي إس جي.

ليفاندوفسكي يضحي من أجل ريال مدريد

2021-10-17T07:07:16Z

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تعقيدات في مفاوضات برشلونة مع فاتي

2021-10-17T07:06:41Z

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برشلونة يريد ستيرلينج بدلاً من ديمبيلي

2021-10-17T07:04:02Z

أوضحت "موندو" أن برشلونة يعتبر رحيم ستيرلينج المعوض الأنسب لعثمان ديمبيلي.

وحتى الآن لم ينجح البلوجرانا في مساعيه لتمديد عقد ديمبيلي، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري، وارتبط مؤخراً بضم جناج سيتي.

بينيتيز لن يعود لنيوكاسل

2021-10-17T07:02:33Z

أكد رافا بينيتيز، مدرب إيفرتون، في تصريحات للإعلام أنه لا ينوي العودة لصفوف ناديه القديم نيوكاسل إذا حاول الأخير ضمه.

وذكر الإسباني أنه سعيد في إيفرتون وحسم قراره بالبقاء في مكانه، وأوضح أن العديد من الأصدقاء سألوه عن موقفه من نيوكاسل بالفعل في الأيام الماضية.

بايرن يتحرك لتأمين أديمي

2021-10-17T07:00:44Z

علم جول أن بايرن ميونخ صعّد من مفاوضاته لضم كريم أديمي من سالزبورج عقب تألقه الكبير.

وتواجد وكيل اللاعب ووالده في ميونخ من أجل التفاوض مع بايرن، وإن علم جول أن المفاوضات بعد في مراحل مبكرة.

مانشستر يحسم مصير سولشاير

2021-10-17T06:59:28Z

ذكرت "أتلتيك" أن مانشستر يونايتد لن يقيل مدربه أولي جونار سولشاير رغم سوء النتائج.

وأكد التقرير أن الخسارة بنتيجة 4-2 من ليستر لن تغير من موقف النادي بخصوص مدربه.