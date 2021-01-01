أخبار الانتقالات | جيسوس يعطل صفقة رونالدو وبديل أرتيتا

عقب حواره مع "The Athletic" الذي كشف فيه عن عدم تلقيه أي عروض، تلقى جاك ويلشير، لاعب آرسنال السابق، عرضاً من صفوف ويجان.

وعرض مالك النادي عبر صفحته على تويتر ضم متوسط الميدان الدولي السابق عبر تغريدة قال فيها: أنت مرحب بك في صفوف ويجان!