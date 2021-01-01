أخبار الانتقالات | جيسوس في صفقة تبادلية وميلان يقترب من دياز

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن قرب نادي ميلان من الحصول على خدمات اللاعب براهيم دياز من جديد بعد انتهاء إعارته.

وبحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، فالنادي يريد حسم الإعارة لصالحه مع بند شراء مقابل 20 مليون يورو بينما يطلب ريال مدريد 25.