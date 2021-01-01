أخبار الانتقالات | جيرارد يقترب من العودة، وتوخيل يدرس بيع ساؤول

ساؤول قد يرحل عن تشيلسي في يناير
أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ توماس توخيل، مدرب تشيلسي، غير مقتنع بساؤول
وأشارت إلى اقتراب لاعب أتلتيكو مدريد من الرحيل في يناير المقبل.
جيرارد يقترب من العودة للدوري الإنجليزي
كشفت تقارير صحفية أنّ ستيفن جيرارد قد يتولى تدريب فريق أستون فيلا بعد إقالة المدرب دين سميث
وأشارت ديل ميل إلى أنّ المدرب ضمن الخيارات والتي تضم أيضًا رالف رانجنيك
إقالة مدرب أستون فيلا
Aston Villa Football Club can confirm that the Club have parted company with Head Coach Dean Smith.— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 7, 2021
منبوذ مانشستر يونايتد مطلوب من 13 فريق
أكدت صحيفة "ذا صن" أنّ فيل جونز مطلوب من 13 فريق في سوق انتقالات يناير
وأشارت إلى أنّ نيوكاسل وواتفورد يقودان السباق لضم مدافع مانشستر يونايتد
بروزفيتش باق في إنتر
أكد ماروتا اقتراب مارسيلو بروزفيتش من تمديد عقده مع الفريق ولن يغادر النادي بنهاية الموسم الجاري
وكانت التقارير قد أشارت لسعي عدد من الفرق لضم النجم الكرواتي
شقيق راموس ينفي الاعتزال
أكد شقيق سيرخيو راموس عدم صحة التقارير بخصوص فسخ باريس سان جيرمان لعقد المدافع الإسباني.
وقال شقيق قائد ريال مدريد السابق مع "موندو" إن راموس مستمر في بي إس جي ولن يعتزل كما ذكرت بعض التقارير مؤخراً.
مورينيو يعرض لاعبه على أتلتيكو
ذكرت "كادينا" أن جوزيه مورينيو اتصل بشخص مقرب منه في أتلتيكو مدريد لعرض لاعب روما جونزالو فيار على الفريق الإسباني.
ولم يلعب فيار هذا الموسم بالدوري الإيطالي، وفقط شارك بدوري المؤتمر الأوروبي وخرج من حسابات البرتغالي.
نوريتش يقيل فاركي
أعلن نوريتش سيتي إقالة مدربه الألماني دانييل فاركي مساء السبت بسبب سوء النتائج.
وفاز نوريتش على برينتفورد بهدفين مقابل واحد هذه الجولة، ولكن الفوز لم يمنع الفريق الصاعد حديثاً من إقالة فاركي.
شيفشينكو يتفق مع جنوى
أكدت "سكاي" أن أندري شيفشينكو سيصل مساء الأحد إلى إيطاليا للتوقيع رسمياً مع جنوى لتولي تدريبه.
وأقال جنوى مدربه دافيدي بالارديني عقب التعادل مع إمبولي 2-2 بالدوري الإيطالي الجمعة.
برشلونة يراقب لاعباً من الدرجة الثالثة!
رانجنيك مهتم بمانشستر
ذكر الصحفي الألماني كريستيان فالك أن مواطنه رالف رانجنيك مهتم بتدريب مانشستر يونايتد.
وارتبط المدرب الألماني سابقاً قبل أشهر بقيادة ميلان، ولكن استمر ستيفانو بيولي في منصبه بنهاية المطاف.