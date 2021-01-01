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أخبار الانتقالات | جيرارد يقترب من العودة، وتوخيل يدرس بيع ساؤول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Steven Gerrard Glasgow Rangers
Getty Images

ساؤول قد يرحل عن تشيلسي في يناير

2021-11-07T20:33:23Z

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ توماس توخيل، مدرب تشيلسي، غير مقتنع بساؤول 

وأشارت إلى اقتراب لاعب أتلتيكو مدريد من الرحيل في يناير المقبل.

جيرارد يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

2021-11-07T20:30:56Z

كشفت تقارير صحفية أنّ ستيفن  جيرارد قد يتولى تدريب فريق أستون فيلا بعد إقالة المدرب دين سميث

وأشارت ديل ميل إلى أنّ المدرب ضمن الخيارات والتي تضم أيضًا رالف رانجنيك 

إقالة مدرب أستون فيلا

2021-11-07T20:24:51Z

منبوذ مانشستر يونايتد مطلوب من 13 فريق

2021-11-07T20:22:40Z

أكدت صحيفة "ذا صن" أنّ فيل جونز مطلوب من 13 فريق في سوق انتقالات يناير

وأشارت إلى أنّ نيوكاسل وواتفورد يقودان السباق لضم مدافع مانشستر يونايتد

بروزفيتش باق في إنتر

2021-11-07T20:21:04Z

أكد ماروتا اقتراب مارسيلو بروزفيتش من تمديد عقده مع الفريق ولن يغادر النادي بنهاية الموسم الجاري

وكانت التقارير قد أشارت لسعي عدد من الفرق لضم النجم الكرواتي

شقيق راموس ينفي الاعتزال

2021-11-07T07:28:00Z

أكد شقيق سيرخيو راموس عدم صحة التقارير بخصوص فسخ باريس سان جيرمان لعقد المدافع الإسباني.

وقال شقيق قائد ريال مدريد السابق مع "موندو" إن راموس مستمر في بي إس جي ولن يعتزل كما ذكرت بعض التقارير مؤخراً.

مورينيو يعرض لاعبه على أتلتيكو

2021-11-07T07:24:35Z

ذكرت "كادينا" أن جوزيه مورينيو اتصل بشخص مقرب منه في أتلتيكو مدريد لعرض لاعب روما جونزالو فيار على الفريق الإسباني.

ولم يلعب فيار هذا الموسم بالدوري الإيطالي، وفقط شارك بدوري المؤتمر الأوروبي وخرج من حسابات البرتغالي.

نوريتش يقيل فاركي

2021-11-07T07:21:27Z

أعلن نوريتش سيتي إقالة مدربه الألماني دانييل فاركي مساء السبت بسبب سوء النتائج.

وفاز نوريتش على برينتفورد بهدفين مقابل واحد هذه الجولة، ولكن الفوز لم يمنع الفريق الصاعد حديثاً من إقالة فاركي.

شيفشينكو يتفق مع جنوى

2021-11-07T07:20:37Z

أكدت "سكاي" أن أندري شيفشينكو سيصل مساء الأحد إلى إيطاليا للتوقيع رسمياً مع جنوى لتولي تدريبه.

وأقال جنوى مدربه دافيدي بالارديني عقب التعادل مع إمبولي 2-2 بالدوري الإيطالي الجمعة.

برشلونة يراقب لاعباً من الدرجة الثالثة!

2021-11-07T07:20:19Z

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رانجنيك مهتم بمانشستر

2021-11-07T07:17:20Z

ذكر الصحفي الألماني كريستيان فالك أن مواطنه رالف رانجنيك مهتم بتدريب مانشستر يونايتد.

وارتبط المدرب الألماني سابقاً قبل أشهر بقيادة ميلان، ولكن استمر ستيفانو بيولي في منصبه بنهاية المطاف.