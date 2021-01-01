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أخبار الانتقالات | جريليش إلى مانشستر سيتي ورحيل ميسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الخميس 5 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
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Jack Grealish

رسميًا.. ميسي يغادر برشلونة

2021-08-05T18:09:57Z

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا أعلن خلاله رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

ميسي يقترب من الرحيل

2021-08-05T17:07:47Z

تناثرت أنباء مثيرة من الصحف الإسبانية أن تجديد ليونيل ميسي لعقده مع برشلونة قد تعثر وبدا "أبعد من أي وقت مضى".

وكان الأمل يحدو الرئيس جوان لابورتا في أن يتمكن من الإعلان عن تجديد عقد البرغوث اليوم الخميس، لكن يبدو أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بينه وبين ممثلي اللاعب.

هذا ما ذكرته صحيفة "ماركا" والتي قالت أن المفاوضات بين برشلونة وميسي قد وصلت إلى "طريق اللا عودة" وباتت في نقطة من المستحيل حلها.

إنتر يحدد بدلاء لوكاكو

2021-08-05T07:18:08Z

ذكرت "سكاي" و"لاجازيتا" قائمة طويلة من الأسماء المرشحة لتعويض روميلو لوكاكو في صفوف إنتر.

ويأتي على رأس القائمة دوشان فلاهوفيتش الذي يرفض فيورنتينا بيعه رغم محاولة إنتر في الساعات الماضية بحسب ألفريدو بيدولا، ثم دوفان زاباتا الذي يقدره أتالانتا في حدود 40 مليون يورو.

وتضم القائمة سيردار أزمون من زينيت، وثنائي ساسوولو جيانلوكا سكاماكا وجياكومو راسبادوري.

كريستال بالاس يتمسك بزاها

2021-08-05T07:16:48Z

أوضح مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا أنه متمسك بنجمه ويلفريد زاها، والذي تم ربطه مؤخراً بآرسنال.

المدرب الفرنسي قال إنه تحدث مع الإيفواري بخصوص مستقبله ويريد أن يعمل معه الموسم المقبل.

كانتويل بديل جريليش في فيلا

2021-08-05T07:15:06Z

ذكرت "سكاي" أن أستون فيلا مستعد لصرف المزيد من الأموال لتعويض رحيل جاك جريليش القريب لمانشستر سيتي.

الفريق بحسب التقرير يستهدف تود كانتويل، نجم نوريتش، وهو الذي ضم داني إنجز من ساوثامبتون وليون بيلي من باير ليفركوزن بالساعات الماضية.

ريال مدريد يسعى لبيع المزيد من اللاعبين

2021-08-05T07:13:52Z

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حسمها الهلال .. ماتيوس بيريرا ينضم قريباً

2021-08-05T07:13:00Z

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الكشف عن حقيقة رحيل الشناوي للنصر

2021-08-05T07:11:47Z

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باهبري يرحل عن الهلال

2021-08-05T07:11:21Z

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تضارب في الأنباء حول أسباب رحيل لوكاكو

2021-08-05T07:08:33Z

تضاربت التقارير في إيطاليا حول الأسباب وراء رحيل روميلو لوكاكو المتوقع عن إنتر نحو تشيلسي في الساعات المقبلة.

وقالت "لاجازيتا" إن المديرين في القطاع الرياضي بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو كانا ضد البيع ولكن رئيس إنتر ستيفن زهانج من أمر بالبيع وأجبر اللاعب على الانفتاح على الصفقة.

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