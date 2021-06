أخبار الانتقالات | جاكا يلمح بالمغادرة، ومدافع برشلونة على وشك الرحيل

اهتمامات الإنجليز فقط باليورو

قدم نادي مانشستر سيتي عرضًا لأجل ضم هاري كين مقابل 100 مليون إسترليني لكن توتنهام رفض ويدرس وضع رحيم ستيرلينج في صفقة تبادلية لكن الأخير لا يوافق على الأمر

Man City offered £100m for Harry Kane, Tottenham refused.



Sterling not intentioned to accept to be part of swap deals.



Man City interested in Jack Grealish too.



Jadon Sancho to Man Utd, more than close.



