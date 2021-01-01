أخبار الانتقالات | توتنهام يطلب مارسيال وتشيلسي يطارد بيراردي

لا عروض من تشيلسي لهالاند
قال فابريزيو رومانو إن إرلينج هالاند حتى هذه اللحظة مستمر مع فريقه بوروسيا دورتموند ولن يرحل هذا الصيف.
وقال الصحفي الإيطالي الشهير إن تشيلسي لم يتقدم بعرض لضم المهاجم النرويجي عكس ما ذُكر مؤخراً.
روما يحسم صفقة نجم بالميراس
أجمعت عدة تقارير إيطالية على نجاح روما في إتمام الاتفاق مع بالميراس لضم ظهيره الأيسر ماتياس فينيا.
وسينضم اللاعب مقابل 13 مليون يورو تقريباً حسبما قالت "كورييري" هذا الصباح.
فولهام يضم حارس توتنهام السابق
أعلن فولهام عن ضم باولو جازانيجا، حارس توتنهام السابق، بشكل رسمي.
الأرجنتيني انتهى عقده مع سبيرز بحلول نهاية الموسم الماضي، وانضم لفولهام بعقد لعامين.
طلب إنجليزي على لياو
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جورجي مينديش يحاول تسويق وكيله البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم ميلان، في إنجلترا.
التقرير قال إن اللاعب مطلوب في وولفرهامبتون وإيفرتون، وأن ميلان قد يبيع حال تلقى عرضاً أكبر من 30 مليون يورو.
توتنهام يطلب ضم مارسيال
بحسب "ديلي ستار"، أبدى توتنهام اهتماماً بضم مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال.
اللاعب الفرنسي خارج الحسابات في يونايتد بحسب التقرير، وسيطلب ناديه قرابة 60 مليون يورو لبيعه.
تشيلسي يصارع لضم بيراردي
ذكرت "لاجازيتا" أن تشيلسي يصارع بوروسيا دورتموند على خدمات لاعب ساسوولو الدولي الإيطالي دومينيكو بيراردي.
اللاعب تقدر قيمته في حدود 40 مليون يورو وكان أحد نجوم إيطاليا المتوجة مؤخراً بيورو 2020.
مدافع الدنمارك نحو كريستال بالاس
قال فابريزيو رومانو إن كريستال بالاس على أعتاب التعاقد مع يواخيم أندرسين من ليون.
اللاعب شارك في يورو 2020 الأخيرة ولعب الموسم الأخير على سبيل الإعارة من فولهام حيث لفت الأنظار.
بشكتاش يطلب ناينجولان
بحسب "إف سي إنتر نيوز"، عرض بشكتاش عقداً لمدة موسمين على النجم البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب إنتر.
إنتر يريد التخلص من متوسط ميدانه ويحاول حتى فسخ عقده بحسب التقارير، ولكن الأخير ينتظر ناديه القديم كالياري.