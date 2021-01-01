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أخبار الانتقالات | توتنهام يطلب مارسيال وتشيلسي يطارد بيراردي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 25 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Anthony Martial Man Utd 2020-21
Getty Images

لا عروض من تشيلسي لهالاند

2021-07-25T07:22:49Z

قال فابريزيو رومانو إن إرلينج هالاند حتى هذه اللحظة مستمر مع فريقه بوروسيا دورتموند ولن يرحل هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير إن تشيلسي لم يتقدم بعرض لضم المهاجم النرويجي عكس ما ذُكر مؤخراً.

روما يحسم صفقة نجم بالميراس

2021-07-25T07:21:22Z

أجمعت عدة تقارير إيطالية على نجاح روما في إتمام الاتفاق مع بالميراس لضم ظهيره الأيسر ماتياس فينيا.

وسينضم اللاعب مقابل 13 مليون يورو تقريباً حسبما قالت "كورييري" هذا الصباح.

فولهام يضم حارس توتنهام السابق

2021-07-25T07:20:01Z

أعلن فولهام عن ضم باولو جازانيجا، حارس توتنهام السابق، بشكل رسمي.

الأرجنتيني انتهى عقده مع سبيرز بحلول نهاية الموسم الماضي، وانضم لفولهام بعقد لعامين.

طلب إنجليزي على لياو

2021-07-25T07:18:17Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جورجي مينديش يحاول تسويق وكيله البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم ميلان، في إنجلترا.

التقرير قال إن اللاعب مطلوب في وولفرهامبتون وإيفرتون، وأن ميلان قد يبيع حال تلقى عرضاً أكبر من 30 مليون يورو.

توتنهام يطلب ضم مارسيال

2021-07-25T07:16:44Z

بحسب "ديلي ستار"، أبدى توتنهام اهتماماً بضم مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال.

اللاعب الفرنسي خارج الحسابات في يونايتد بحسب التقرير، وسيطلب ناديه قرابة 60 مليون يورو لبيعه.

تشيلسي يصارع لضم بيراردي

2021-07-25T07:15:01Z

ذكرت "لاجازيتا" أن تشيلسي يصارع بوروسيا دورتموند على خدمات لاعب ساسوولو الدولي الإيطالي دومينيكو بيراردي.

اللاعب تقدر قيمته في حدود 40 مليون يورو وكان أحد نجوم إيطاليا المتوجة مؤخراً بيورو 2020.

مدافع الدنمارك نحو كريستال بالاس

2021-07-25T07:13:35Z

قال فابريزيو رومانو إن كريستال بالاس على أعتاب التعاقد مع يواخيم أندرسين من ليون.

اللاعب شارك في يورو 2020 الأخيرة ولعب الموسم الأخير على سبيل الإعارة من فولهام حيث لفت الأنظار.

بشكتاش يطلب ناينجولان

2021-07-25T07:12:11Z

بحسب "إف سي إنتر نيوز"، عرض بشكتاش عقداً لمدة موسمين على النجم البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب إنتر.

إنتر يريد التخلص من متوسط ميدانه ويحاول حتى فسخ عقده بحسب التقارير، ولكن الأخير ينتظر ناديه القديم كالياري.