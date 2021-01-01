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أخبار الانتقالات | تغييرات في حراسة المرمى في بايرن، وجريليش قد يغير جلده

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 27 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Jack Grealish England Manchester City GFX
Getty Images

رسميًا: موناكو يضم حارس بايرن ميونخ

2021-06-27T18:32:22Z

أعلن نادي بايرن ميونخ رحيل الحارس ألكسندر نوبل إلى موناكو على سبيل الإعارة

مانشستر يونايتد يحاول السطو على جريليش

2021-06-27T17:50:39Z

مانشستر سيتي يقترب من ضمه

كشفت تقارير صحفية أنّ مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة جاك جريليش من أستون فيلا.

ورغم اقتراب اللاعب من التوقيع مع مانشستر سيتي لكن الشياطين الحمر يحاول خطفه في اللحظات الأخيرة

ساؤول يطلب الرحيل من أتلتيكو مدريد

2021-06-27T17:48:55Z

فتح ساؤول الباب للخروج من أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحاول أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول التعاقد مع الموهبة الإسبانية

رسميًا: زفن أولرايش يعود إلى بايرن ميونخ

2021-06-27T17:17:20Z

أعلن نادي بايرن ميونخ التعاقد مع الحارس زفن أولرايش بالمجان بعد انتهاء عقده مع هامبورج

وكان الحارس قد غادر بايرن ميونخ في 2020 بعد الاستمرار لخمس سنوات 

SVEN ULREICH BAYERN MÜNCHEN
imago images / poolfoto

ميلان يستهدف مهاجم سانتوس

2021-06-27T08:02:42Z

ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان ينافس نابولي على خدمات مهاجم سانتوس كايو جورج.

اللاعب الشاب انضم لقائمة من الترشيحات تضم أيضاً أوليفييه جيرو ولوكا يوفيتش ودوشان فلاهوفيتش، الأسماء المطروحة لتعزيز هجوم الفريق هذا الصيف.

تحرك أمريكي لضم ثنائي إنتر

2021-06-27T07:58:04Z

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن أندية أمريكية مهتمة بضم ثنائي النيراتزوري رادجا ناينجولان وأرتورو فيدال.

اللاعبان خارج حسابات الفريق للموسم المقبل ويبحث النادي عن عروض لتسويق الثنائي.

فيربو على أعتاب ميلان

2021-06-27T07:56:27Z

"سبورت" أكدت أن ميلان أصبح قريباً من ضم جونيور فيربو من صفوف برشلونة.

المفاوضات في مراحل متقدمة بحسب الجريدة الكتالونية، ولكن لم توضح صيغة الصفقة النهائية.

مانشستر يتحرك نحو كامافينجا

2021-06-27T07:55:23Z

ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد آخر الأندية المهتمة بنجم فرنسا الشاب إدواردو كامافينجا.

متوسط الميدان يتبقى في عقده عام وحيد مع رين، وسبق وارتبط بريال مدريد وبايرن ميونخ.

مدرب جديد يرفض توتنهام

2021-06-27T07:54:15Z

ذكرت "صن" أن جراهام بوتر، مدرب برايتون، لا يرحب بفكرة الانتقال لتدريب توتنهام.

المدرب يملك شرطاً جزائياً في عقده مع برايتون قيمته 21 مليون يورو، مما يصعب المفاوضات بحسب الجريدة.

توتنهام يستهدف نجم اليابان

2021-06-27T07:53:15Z

أوضحت "صن" أن توتنهام أبدى اهتماماً بالتعاقد مع الدولي الياباني تاكاهيرو تومياسو من صفوف بولونيا.

اللاعب ارتبط في الأسابيع الأخيرة بالبقاء في إيطاليا ولكن بالانتقال لصفوف أتالانتا.

انتهت، حكيمي إلى بي إس جي

2021-06-27T07:52:15Z

أكد فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال أشرف حكيمي من صفوف إنتر إلى باريس سان جيرمان قد انتهت.

القيمة النهائية بحسب رومانو ستكون 60 مليون يورو و10 ملايين إضافية في شكل حوافز متغيرة.

كاريوس يعود إلى ليفربول

2021-06-27T07:51:05Z

أكد الحارس الألماني لوريس كاريوس مع "بيلد" عودته لصفوف فريقه الأصلي ليفربول عقب انتهاء إعارته مع أونيون برلين.

اللاعب الذي خرج مُعاراً إلى النادي الألماني لعب فقط 4 مباريات بقميصه طوال الموسم الماضي، ولذا قرر عدم استكمال مشواره بقميصه.