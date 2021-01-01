أخبار الانتقالات | تشيلسي يقترب من هالاند، ودوناروما في باريس

صفقة جديدة

كشفت تقارير صحفية أنّ ساؤول نيجيز على قائمة المطلوبين في صفوف بايرن ميونخ الألماني إلا أنّ الصفقة قد تكن مكلفة

ويحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاعب أيضًأ مما يغري أتلتيكو مدريد لفتح المزاد لأجل اللاعب بحسب ما ذكرته سبورت 1 الألمانية