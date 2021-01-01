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أخبار الانتقالات: تشيلسي يطارد فاران وليفربول قد يتخلى عن لاعبه

أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 26 أبريل 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Raphael Varane Chelsea GFX

تشيلسي يدخل على خط المفاوضات مع فاران

2021-04-26T13:56:12Z

اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ تشيلسي يقترب من التعاقد مع رافائيل فاران من ريال مدريد، إذ قرر اللاعب الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت إلى أنّ البلوز قد يخطف الصفقة من مانشستر يونايتد الذي يتطلع لضم الفرنسي.

وبجانب الثنائي الإنجليزي فإنّ باريس سان جيرمان هو الآخر يترقب موقف فاران ويحاول جلبه في الصيف.

Zinedine Zidane Raphael Varane Champions League
GABRIEL BOUYS / AFP

آرسنال يقترب من تجديد عقد لاعبه الشاب

2021-04-26T13:54:06Z

بحسب "ذا أثليتك" فإنّ آرسنال يحاول تحسين عقد الموهبة الصاعد سميث رووي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أنّ اللاعب صار جزءًا من مشروع ميكيل أرتيتا للمستقبل ويحاول منحه عقدًا جديدًا لضمان استمراره وتحسنه

 

ليفربول قد يخسر نجمه في الصيف

2021-04-26T13:51:20Z

شاكيري يرفض البقاء

أكد موقع "فوتبول إنسايدر" أنّ شيردان شاكيري يرفض الاستمرار مع ليفربول ويبحث عن فرصة للرحيل في الصيف المقبل.

الدولي السويسري يرى أنّه لا يحصل على دقائق لعب كافية ويفضل إيجاد فرصة أفضل خارج أسوار أنفيلد

Xherdan Shaqiri, Liverpool vs Midtjylland
Getty

ميلان يضع موعدًا نهائيًا لتمديد عقد دوناروما

2021-04-26T13:48:07Z

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ميلان حدد موعدًا نهائيًا لتمديد عقد الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما.

وبحسب الصحيفة، فإن الحارس لم يحسم موقفه بعد رغم أنّ عقده ينتهي بعد نحو شهرين من الآن.

ثنائي الدوري الإيطالي يطارد موهبة برشلونة

2021-04-26T13:37:49Z

هل يرحل؟

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن لاعب برشلونة، فرانشيسكو ترينكاو، قد يرحل بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أنّ يوفنتوس وميلان يخططان للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

Trincao, Barcelona vs. Elche
Getty

بايلي يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

2021-04-26T13:35:55Z

كشفت شبكة ESPN أنّ إريك بايلي، لاعب مانشستر يونايتد، سوف يوقع على عقد جديد في مسرح الأحلام.
ورغم قلة مشاركات اللاعب بسبب تعدد الإصابات، لكنّه قد يوقع على عقد طويل الأمد.