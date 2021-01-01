أخبار الانتقالات: تشيلسي يطارد فاران وليفربول قد يتخلى عن لاعبه

اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ تشيلسي يقترب من التعاقد مع رافائيل فاران من ريال مدريد، إذ قرر اللاعب الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت إلى أنّ البلوز قد يخطف الصفقة من مانشستر يونايتد الذي يتطلع لضم الفرنسي.

وبجانب الثنائي الإنجليزي فإنّ باريس سان جيرمان هو الآخر يترقب موقف فاران ويحاول جلبه في الصيف.