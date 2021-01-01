أخبار الانتقالات | تشيلسي يدخل سباق ساؤول ولابورت معروض للبيع

توتنهام يوقف مفاوضاته لضم نانديز
ذكرت "فوتبول لندن" أن توتنهام حول أنظاره نحو بابي سار، متوسط ميدان ميتز، من أجل دعم خط وسطه.
الخطوة تأتي بعدما أكدت تقارير تعثر مفاوضات سبيرز لضم ناهيتان نانديز من صفوف كالياري بسبب مطالب الفريق الإيطالي.
دافيد لويز يجد فريقاً جديداً
ذكرت "جلوبو إسبورتي" أن دافيد لويز قد ينضم لصفوف فلامينجو في الساعات المقبلة.
وانتهى عقد قلب الدفاع البرازيلي مع آرسنال بحلول الصيف الجاري، ومنذ ذلك الحين لم ينضم لصفوف أي فريق بعد.
تشيلسي يواصل التخلص من لاعبيه
أفاد فابريزيو رومانو أن تشيلسي في الساعات المقبلة سيتخلص من المزيد من اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات توماس توخيل.
وأوضح الإيطالي أن تيمويه باكايوكو قريب من العودة لميلان على سبيل الإعارة من جديد، بينما قد ينضم دافيدي زباكوستا لصفوف فيورنتينا بنفس الصيغة، ومالانج سار أيضاً لبولونيا.
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تشيلسي يدخل سباق ساؤول
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي يضع في اعتباره التحرك لضم ساؤول من صفوف أتلتيكو مدريد، ولكن عليه أولاً بيع مجموعة من لاعبيه الذين لا يدخلون في الحسابات.
وقالت التقارير في وقت سابق إن ساؤول قد يرحل عن أتلتيكو بعد تعطل مفاوضات تمديد عقده، وارتبط بيوفنتوس، ليفربول، وبرشلونة.
مانشستر سيتي لا يمانع رحيل لابورت
أوضحت "ديلي ميل" أن مانشستر سيتي لا يمانع بيع مدافعه إيمريك لابورك خلال الانتقالات الصيفية.
ووضع سيتي سعراً للاعبه الإسباني يقارب 70 مليون يورو بحسب التقرير الذي ربط المدافع بريال مدريد ويوفنتوس.
ساوثامبتون يضم نجم تورينو
أكدت مصادر جول أن ساوثامبتون نجح في ضم البرازيلي ليانكو من صفوف تورينو في الساعات الماضية.
قلب الدفاع سينضم لصفوف الفريق الإنجليزي مقابل قرابة سبعة مليون يورو، وأمضى عقداً يمتد حتى 2025.