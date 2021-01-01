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أخبار الانتقالات | تشيلسي يدخل سباق ساؤول ولابورت معروض للبيع

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 21 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Aymeric Laporte Manchester City 2020-21
Getty Images

توتنهام يوقف مفاوضاته لضم نانديز

2021-08-21T07:37:00Z

ذكرت "فوتبول لندن" أن توتنهام حول أنظاره نحو بابي سار، متوسط ميدان ميتز، من أجل دعم خط وسطه.

الخطوة تأتي بعدما أكدت تقارير تعثر مفاوضات سبيرز لضم ناهيتان نانديز من صفوف كالياري بسبب مطالب الفريق الإيطالي.

دافيد لويز يجد فريقاً جديداً

2021-08-21T07:32:12Z

ذكرت "جلوبو إسبورتي" أن دافيد لويز قد ينضم لصفوف فلامينجو في الساعات المقبلة.

وانتهى عقد قلب الدفاع البرازيلي مع آرسنال بحلول الصيف الجاري، ومنذ ذلك الحين لم ينضم لصفوف أي فريق بعد.

تشيلسي يواصل التخلص من لاعبيه

2021-08-21T07:30:48Z

أفاد فابريزيو رومانو أن تشيلسي في الساعات المقبلة سيتخلص من المزيد من اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات توماس توخيل.

وأوضح الإيطالي أن تيمويه باكايوكو قريب من العودة لميلان على سبيل الإعارة من جديد، بينما قد ينضم دافيدي زباكوستا لصفوف فيورنتينا بنفس الصيغة، ومالانج سار أيضاً لبولونيا.

النصر يخطط لضم حارس بيتيس

2021-08-21T07:30:23Z

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تشيلسي يدخل سباق ساؤول

2021-08-21T07:28:10Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي يضع في اعتباره التحرك لضم ساؤول من صفوف أتلتيكو مدريد، ولكن عليه أولاً بيع مجموعة من لاعبيه الذين لا يدخلون في الحسابات.

وقالت التقارير في وقت سابق إن ساؤول قد يرحل عن أتلتيكو بعد تعطل مفاوضات تمديد عقده، وارتبط بيوفنتوس، ليفربول، وبرشلونة.

مانشستر سيتي لا يمانع رحيل لابورت

2021-08-21T07:26:57Z

أوضحت "ديلي ميل" أن مانشستر سيتي لا يمانع بيع مدافعه إيمريك لابورك خلال الانتقالات الصيفية.

ووضع سيتي سعراً للاعبه الإسباني يقارب 70 مليون يورو بحسب التقرير الذي ربط المدافع بريال مدريد ويوفنتوس.

ساوثامبتون يضم نجم تورينو

2021-08-21T07:25:46Z

أكدت مصادر جول أن ساوثامبتون نجح في ضم البرازيلي ليانكو من صفوف تورينو في الساعات الماضية.

قلب الدفاع سينضم لصفوف الفريق الإنجليزي مقابل قرابة سبعة مليون يورو، وأمضى عقداً يمتد حتى 2025.