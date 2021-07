أخبار الانتقالات | تشيلسي يحاول خطف كوندي وموهبة ريال مدريد يطلب الرحيل

صفقة قوية للدفاع

يطارد نادي تشيلسي مدافع إشبيلية، جول كوندي، الذي تألق في الموسم الماضي وأوضح رغبته في الرحيل

كوندي توصل لاتفاق للتوقيع على عقد يمتد حتى 2026 مع البلوز

Jules Koundé has an agreement ready on personal terms with Chelsea. Contract until 2026 won’t be a problem to be signed - as Koundé is open to accept. 🔵 #CFC



Chelsea and Sevilla are in advanced talks to reach an agreement on payment/deal structure, as exclusively revealed 👇🏻