أخبار الانتقالات | تشيلسي يحاول خطف كوندي وموهبة ريال مدريد يطلب الرحيل

توتنهام يدرس التعاقد مع مدافع الأرجنتين
روميرو تألق في كوبا أمريكا
يدرس نادي توتنهام إتمام التعاقد مع مدافع أتالانتا كريستيان روميرو بعد تألقه مع الأرجنتين في التتويج بكوبا أمريكا 2021
وبحسب تليجراف البريطانية فإنّ توتنهام مستعد لدفع 40 مليون إسترليني لجلب المدافع
إنتر يضع لاوتارو على قائمة الراحلين
وضع نادي إنتر مهاجمه لاوتارو مارتينيز على قائمة الراحلين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية
اللاعب يحظى باهتمام من مانشستر سيتي وتشيلسي وكذلك أتلتيكو مدريد، كما أنّ النيراتزوري يبحث عن توفير عائد مادي جيد لتحسين الوضع الاقتصادي
فيرنر يرفض مغادرة تشيلسي
كشفت صحيفة "سبورت1" الألمانية أنّ تيمو فيرنر رفض الرحيل عن صفوف تشيلسي في ظل محاولات بايرن ميونخ التعاقد معه
اللاعب يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي وتطوير مستواه الموسم الجديد
لاعب ريال مدريد يطلب العودة إلى آرسنال
أوديجارد لن يستمر طويلًا
كشفت تقارير صحفية أنّ مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد لا يشعر بأهميته في خطة كارلو أنشيلوتي للموسم المقبل.
ولا يرغب اللاعب في البقاء حبيس دكة البدلاء في الموسم الجديد مما دفعه للتفكير في العودة إلى آرسنال
جوهرة برشلونة يرفض تمديد عقده
كشفت صحيفة "سبورت" أنّ لاعب برشلونة الشاب إيكر برافو يرفض التوقيع على عقده الجديد مع النادي الكتالوني
مهاجم برشلونة صاحب الـ16 عامًا عازم على الرحيل في ظل اهتمام من أندية يوفنتوس وروما وباير ليفركوزن وفرانكفورت بالتعاقد معه
تشيلسي يدرس التعاقد مع كوندي
صفقة قوية للدفاع
يطارد نادي تشيلسي مدافع إشبيلية، جول كوندي، الذي تألق في الموسم الماضي وأوضح رغبته في الرحيل
كوندي توصل لاتفاق للتوقيع على عقد يمتد حتى 2026 مع البلوز
Jules Koundé has an agreement ready on personal terms with Chelsea. Contract until 2026 won’t be a problem to be signed - as Koundé is open to accept. 🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021
Chelsea and Sevilla are in advanced talks to reach an agreement on payment/deal structure, as exclusively revealed 👇🏻 https://t.co/YADwyHETlZ