أخبار الانتقالات | تشيلسي وراء كومان ومدرب نيوكاسل الجديد

ريال مدريد يحاول مع نجم سبورتينج
ذكر "ترانسفير ماركت ويب" أن ريال مدريد سيحاول ضم بالينيا، متوسط ميدان سبورتينج لشبونة.
ويملك اللاعب الشاب شرطاً جزائياً بقيمة 60 مليون يورو في عقده، وذكر التقرير أن بي إس جي يتابعه كذلك.
تعقد مفاوضات بروزوفيتش وإنتر
ذكرت "سكاي" أن مارسيلو بروزوفيتش يقترب من عدم تجديد عقده مع إنتر.
اللاعب الكرواتي يطلب راتباً 7 مليون يورو بالموسم، بينما توقف عرض إنتر عند 6 ملايين بالإضافة للحوافز.
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إيدي هاو يقترب من نيوكاسل
أوضحت "سكاي" أن إيدي هاو وافق على تولي تدريب نيوكاسل خلفاً لستيف بروس.
ومنذ رحيله عن بورنموث في 2020، لم يدرب هاو أي فريق.
تشيلسي وراء كومان
ذكرت "بيلد" أن التأخير في تجديد عقد كينجسلي كومان مع بايرن ميونخ يشجع تشيلسي على الاهتمام باللاعب.
وليس تشيلسي فقط المهتم بحسب التقرير، ولكن هناك أيضاً برشلونة الذي يراه مناسباً لأسلوب لعبه.