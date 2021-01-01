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أخبار الانتقالات | تشيلسي قد يخطف كامافينجا، وهدف آرسنال يبتعد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 11 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
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EDUARDO CAMAVINGA RENNES
Getty Images

أونانا يقترب من ليون

2021-07-11T20:02:23Z

توصل حارس مرمى أياكس أندير أونانا لاتفاق شفهي مع نادي ليون للانضمام للعملاق الفرنسي الموسم المقبل

وكان آرسنال قد حاول ضم أونانا بعد خفض عقوبته لكن الحارس يفضل التوقيع للفريق الفرنسي

تشيلسي يدخل على خط المفاوضات لأجل كامافينجا

2021-07-11T19:59:29Z

يحاول نادي تشيلسي خطف صفقة مانشستر يونايتد الجديدة إدواردو كامافينجا

وبحسب "ميرور" فقد يستغل البلوز علاقات بيتر تشيك مع إدارة رين لضم الموهبة الصاعدة

بيلوتي يؤجل حسم مستقبله لبعد اليورو

2021-07-11T19:57:38Z

وضع أندريا بيلوتي، لاعب تورينو، مسألة رحيله في سوق الانتقالات خارج حساباته مؤقتًا حتى الانتهاء من يورو 2020

وسوف يقرر اللاعب إما الاستمرار مع تورينو أو الرحيل إلى روما الذي يستعد لدفع 30 مليون يورو لأجله

آرسنال يطارد نجم وولفرهامبتون

2021-07-11T19:56:24Z

يرغب نادي آرسنال في إتمام التعاقد مع نجم وولفرهامبتون، روبن نيفيز، خلال سوق الانتقالات

كوليبالي مطلوب في نابولي

2021-07-11T19:54:19Z

يسعى مدرب إيفرتون الجديد، رافا بينيتيز، لإتمام التعاقد مع كاليدو كوليبالي من نابولي لتدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل

إيفرتون يريد سان ماكسيمان

2021-07-11T08:49:24Z

أوضحت "ميرور" أن إيفرتون وضع نجم نيوكاسل ألان سان ماكسيمان هدفاً لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.

الجناح الفرنسي سينضم في حالة واحدة هي رحيل ريتشارليسون عن التوفيز خلال الميركاتو الصيفي.

برينتفورد يطلب لاعب ليفربول

2021-07-11T08:47:46Z

عرض برينتفورد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز الإنجليزي 10 مليون جنيه استرليني لشراء هاري ويلسون من ليفربول.

التقرير الذي نشرته "صن" أكد أن ليفربول يرحب بفكرة بيع لاعبه الذي لا يدخل في مخططات الفريق الأول.

عرض سعودي ضخم لنجم الأهلي

2021-07-11T08:47:15Z

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أونانا في الطريق إلى ليون

2021-07-11T08:46:04Z

أكد وكيل أندريه أونانا، حارس أياكس، في تصريحات مع " Voetbal Primeur" أن المفاوضات جارية لنقله إلى ليون.

الوكيل أكد أن الصفقة لم تتم بعد ولكن المحادثات مستمرة بين الأطراف المعنية.

جوتسه: مستمر في هولندا

2021-07-11T08:44:47Z

أكد ماريو جوتسه، النجم الألماني، مع "ESPN" أنه مستمر مع ناديه بي إس في إيندهوفن الموسم المقبل.

اللاعب أوضح أن فريقه يملك فرصة لعب دوري الأبطال الموسم المقبل، وهذا حافز يكفيه للبقاء.

جواو ماريو مجاناً لبنفيكا

2021-07-11T08:43:40Z

بحسب "لاجازيتا"، سيفسخ إنتر عقد لاعبه جواو ماريو، مما سيتيح له الانضمام مجاناً إلى بنفيكا.

الناديان توصلا لاتفاق بخصوص الصفقة ولكن المعضلة الشرط الجزائي الذي وقعه إنتر مع سبورتينج وقت ضم اللاعب، والذي يحظر ضمه لأي فريق برتغالي آخر.

كيليني مستمر مع يوفنتوس

2021-07-11T08:42:48Z

أوضح فابريزيو رومانو أن يوفنتوس سيقوم بتمديد عقد قائده جيورجيو كيليني في الأيام المقبلة.

قلب الدفاع المخضرم سيوقع على عقد لموسم إضافي بناء على طلب من المدير الفني الجديد ماسيمليانو أليجري.

حسم مصير ميسي والإعلان خلال أيام

2021-07-11T08:42:25Z

التفاصيل هنا.