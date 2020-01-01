أخبار الانتقالات: تشيلسي هو الأقرب لنجم البايرن وصدمة لجماهير ريال مدريد!

صفقة جديدة منتظرة لمانشستر سيتي
يقترب مانشستر سيتي من التوقيع مع جناح إستوديانتيس داريو سارمينتو - بحسب El Dia.
سيبقى اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا في ملعب خورخي لويس حتى الصيف المقبل قبل أن يكمل انتقاله إلى استاد الاتحاد.
لقد مثل سارمينتو الأرجنتين بالفعل على مستوى تحت 17، وقد تمت مقارنته مع ليونيل ميسي بسبب أسلوب لعبه المماثل.
توتنهام يرفض عودة إريكسن
توتنهام ليس مهتمًا بإعادة التعاقد مع كريستيان إريكسن - وفقًا لموقع Football Insider.
تميل لاعب خط الوسط الدنماركي إلى اقتفاء أثر خطواته بعد أن عانى من أجل تثبيت نفسه في فريق إنتر بقيادة أنطونيو كونتي منذ انتقاله إلى سان سيرو من توتنهام في يناير.
ومع ذلك، استبعد جوزيه مورينيو إمكانية إعادة إريكسن إلى شمال لندن وسط منافسة قوية على أماكن في خط وسطه الحالي.
لاعب الريال سعيد بوجوده رغم قلة المشاركة
أصر ناتشو فرنانديز على أنه سعيد في ريال مدريد وليس لديه رغبة في المضي قدمًا.
يقول المدافع إنه يرغب في مزيد من الوقت للعب، لكنه راضٍ عن اللعب مع الريال.
"تأتي كل عروض الصيف، لكنني سعيد هنا. أود أن ألعب أكثر، لكني حلمت باللعب لهذا الفريق "، وفقًا لماركا.
تشيلسي يقود السباق نحو نجم بايرن ميونخ
تشيلسي هو الأقرب لضم ألابا
يواصل تشيلسي قيادة السباق للحصول على توقيع ديفيد ألابا، وفقًا لـ AS.
النمساوي متعدد الاستخدامات يتجه نحو الخروج من بايرن ميونخ، مع انتهاء عقده، ويعتقد أولئك الموجودون في ستامفورد بريدج أنه يمكنهم الفوز بصفقة قبل أمثال ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس.
أوتاميندي وتوديبو يقتربوا من العودة لبرشلونة في يناير
قد يعود جان كلير توديبو مدافع برشلونة إلى الكامب نو في يناير بعد إخفاقه في الظهور مع بنفيكا أثناء إعارته.
وفقًا لـ O Jogo، يمكن أن يتم فشخ عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بعد معاناته من الإصابات أثناء وجوده في البرتغال ومعه نيكولاس أوتاميندي أمامه في الترتيب.
خبر صادم لجماهير ريال مدريد!
مبابي لن ينتقل للريال بسبب الأزمة المالية
المال شحيح في ريال مدريد ولن يتمكنوا من تحمل صفقة للتعاقد مع كيليان مبابي الصيف المقبل، بحسب لو باريزيان.
كان مبابي أولوية قصوى لنادي العاصمة لبعض الوقت، لكن جائحة فيروس كورونا أدى إلى خسائر فادحة في النادي، والواقع هو أن صفقة اللاعب الدولي الفرنسي لا يمكن تمويلها.
"تشيلسي قضى على مسيرة موسوندا"
توقفت مسيرة تشارلي موسوندا المهنية بسبب انضمامه إلى تشيلسي في وقت مبكر جدًا، وفقًا لمدير أكاديمية أندرلخت جان كيندرمانز.
انضم اللاعب إلى البلوز عندما كان شابًا في عام 2012 من أندرلخت البلجيكي، لكنه لم يحرز تقدمًا كبيرًا، حيث تم تربيته على سبيل الإعارة إلى أندية مختلفة.
أخبر كيندرمانز أنه لو بقي في أندرلخت، لكان الآن يلعب دور البطولة على المسرح العالمي.
نجم الريال السابق يريد استبدال راموس ومودريتش!
قال ستيف ماكمانمان إن ريال مدريد يحتاج إلى تعديل كبير في التشكيلة.
يشعر رجل الريال السابق بأن الشخصيات الرئيسية مثل سيرخيو راموس ولوكا مودريتش بحاجة إلى الاستبدال إذا أرادوا البقاء على طاولة القمة في أوروبا.
وعبر عن مخاوفه أن تؤثر الأزمة المالية على صفقات الريال الجديدة، حيث يحتاج للعديد من النجوم في مراكز كثيرة.