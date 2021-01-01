أخبار الانتقالات | تراوري الأغلى وتضحية كامافينجا الملكية

بن عرفة لرومانيا
ذكر موقع "برو سبورت" أن النجم الفرنسي حاتم بن عرفة قد يرحل للدوري الروماني.
وقد ينضم صانع الألعاب السابق لنيوكاسل إلى رابيد بوخارست مجاناً بحسب التقرير، إذ لا يرتبط بأي فريق منذ انتهاء تجربته في بوردو.
فنربخشه يطارد رافينيا
ذكر الصحفي بيدرو ألميدا أن فنربخشه التركي يطارد رافينيا ألكانتارا ويحاول ضمه هذا الصيف.
اللاعب خارج حسابات باريس سان جيرمان وتم استبعاده من قائمة الفريق لدوري الأبطال، مما يشجع النادي التركي بحسب التقرير.
وولفز يغري تراوري
قالت "صن" إن وولفرهامبتون سيعرض على نجمه أداما تراوري تمديد عقده مع الفريق وجعله صاحب الراتب الأعلى.
وسيعرض وولفز عقداً لأربع مواسم بحسب التقرير لإقناع نجمه بالبقاء عقب الاهتمام المتزايد مؤخراً، خصوصاً من توتنهام.
بيانيتش يكشف كواليس الرحيل عن برشلونة
إيفرتون يتحرك لضم كافاني
ذكرت "تودو فيكاخيس" أن إيفرتون مهتم بضم إدينسون كافاني من صفوف مانشستر يونايتد.
ويأمل إيفرتون أن تتقلص مشاركات كافاني مع يونايتد عقب ضم الأخير كريستيانو رونالدو، مما يفتح المجال للصفقة.