أخبار الانتقالات | تراوري الأغلى وتضحية كامافينجا الملكية

ذكر موقع "برو سبورت" أن النجم الفرنسي حاتم بن عرفة قد يرحل للدوري الروماني.

وقد ينضم صانع الألعاب السابق لنيوكاسل إلى رابيد بوخارست مجاناً بحسب التقرير، إذ لا يرتبط بأي فريق منذ انتهاء تجربته في بوردو.