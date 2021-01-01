أخبار الانتقالات | تحديد بديل بوجبا، وفاران يحزم حقائبه

الشياطين الحمر مستمرة في التدعيم

كشفت تقارير صحفية أنّ انضمام رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد صار مجرد مسألة وقت

وأوضحت أنّ اللاعب وقع عقدًا أوليًا على أن ينتقل بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة