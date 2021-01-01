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أخبار الانتقالات | بيلوتي يقترب من آرسنال، وموهبة برشلونة ترحل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 28 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
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Belotti GFX
Goal

آرسنال يدرس التعاقد مع بيلوتي

2021-06-28T23:20:03Z

يخطط نادي آرسنال لضم صفقة جديدة في الصيف والتعاقد مع مهاجم تورينو أندريه بيلوتي

وهناك اهتمام واسع من أندية الدوري الإنجليزي باللاعب على رأسهم توتنهام

Andrea Belotti Torino 2020-21
Getty Images

بيل لن يعود إلى توتنهام

2021-06-28T17:30:39Z

وكيل أعماله يؤكد

نفى وكيل أعمال جاريث بيل، نجم ريال مدريد، وجود بند يسمح لتوتنهام باستعادة الويلزي

وأكد أنّ اللاعب مستمر مع ريال مدريد لنهاية عقده في 2022

Bale Tottenham 2021
Getty

مارسيليا تلمح بالتعاقد مع موهبة برشلونة

2021-06-28T17:25:24Z

نشر الحساب الرسمي لنادي مارسيليا صورة لعلم الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يرجح إتمام التعاقد مع كونراد لاعب برشلونة

آرسنال يرفض بيع موهبة الفريق

2021-06-28T17:17:26Z

تمسك نادي آرسنال بسميث رو موهبة الفريق ورفض عرضًا بقيمة 42 مليون إسترليني من أستون فيلا لأجله

بي إس في يعلن رحيل نجميه

2021-06-28T07:33:58Z

أكد مدرب بي إس في أن النجمين الدوليين دونيل مالين ودينزل دومفريس سيرحلان هذا الصيف.

المدرب روجر شميدت قال مع "NOS إنه توقع رحيلهما منذ الصيف الماضي وأنه يجهز نفسه لفرضية رحيل نجمي هولندا.

يوفنتوس يتابع سانشيس

2021-06-28T07:33:07Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس مهتم بخدمات ريناتو سانشيس، نجم ليل.

اللاعب تألق في مشاركته مع البرتغال في أمم أوروبا الجارية ويحظى باهتمام عدة أندية بأوروبا.

آرسنال في مفاوضات مع تافاريس

2021-06-28T07:32:08Z

أكد فابريزيو رومانو وجود مفاوضات مباشرة بين لاعب بنفيكا نونو تافاريس وآرسنال بالساعات الماضية.

المدافع يحظى باهتمام عدة أندية أخرى ولكنه قريب من الانضمام لصفوف المدفعجية بحسب التقرير.

رامزي يحسم قراره

2021-06-28T07:30:14Z

أوضحت "سكاي" أن آرون رامزي، النجم الويلزي قرر الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل.

اللاعب عانى من عدم المشاركة بصفة أساسية ومستمرة مع البيانكونيري، مما ربطه بالعودة لإنجلترا من جديد.

صراع ثنائي على يوفيتش

2021-06-28T07:29:24Z

"آس" تحدثت عن وجود صراع ثنائي على خدمات مهاجم ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش.

اللاعب مطلوب في ميلان حال فشل الأخير بضم أوليفييه جيرو، وفريق آخر لم يسميه التقرير.

فلامنجو يرفض التفريط في فيتينيو

2021-06-28T07:28:05Z

علمت مصادر "جول" أن فلامنجو يرفض التفريط في خدمات لاعب البرازيلي فيتينيو رغم العروض.

وبحسب مصادر جول، تقدم الاتفاق السعودي بعرض قيمته ثلاثة ملايين يورو لضم اللاعب، ولكن النادي البرازيلي متمسك بخدمات مهاجمه.

أندرسون قد يعود للاتسيو

2021-06-28T07:27:15Z

أوضحت "سكاي" أن فيليبي أندرسون، الجناح البرازيلي، قد يعود من جديد لصفوف لاتسيو.

اللاعب لم ينجح في التألق في إنجلترا بقميص وست هام الذي يلعب له منذ موسمين.

ليفربول يطارد كومان

2021-06-28T07:26:20Z

ذكرت "سبورت1" أن ليفربول انضم للأندية المهتمة بخدمات جناح بايرن ميونخ كينجسلي كومان.

اللاعب الفرنسي حتى الآن لم يمدد عقده مع ناديه الألماني وقالت التقارير إنه يطالب براتب مرتفع يرفض دفعه بايرن ميونخ.