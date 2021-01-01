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أخبار الانتقالات | بيانيتش يترك برشلونة وتشيلسي يطارد كوليبالي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 3 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Pjanic Barcelona 2021
Getty

ريبيري حائر بين فريقين

2021-09-03T09:40:24Z

أوضحت "سكاي" أن فرانك ريبيري لم يحسم أمره بعد بخصوص الفريق الذي سيلعب معه هذا الموسم.

ويملك الدولي الفرنسي السابق عرضين، أحدهم من هيلاس فيرونا، والآخر من الصاعد حديثاً للسيري آ ساليرنتانا.

وكيله: ماريانو أضاع الأموال بالبقاء في مدريد

2021-09-03T09:39:57Z

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ثلاثة أسباب وراء رفض باريس بيع مبابي

2021-09-03T09:39:25Z

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حقيقة عرض منافس الهلال لضم جيوفينكو

2021-09-03T09:38:55Z

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أولمو يتفق مع برشلونة

2021-09-03T09:37:59Z

ذكرت "موندو" أن برشلونة قد توصل لاتفاق شخصي مع داني أولمو بخصوص الراتب ومدة العقد.

وبحسب التقرير، سيبدأ برشلونة التفاوض مع لايبزيج بخصوص نجمه الإسباني بغرض ضمه في يناير المقبل.

تشيلسي يطارد كوليبالي

2021-09-03T09:36:58Z

قالت "فوتبول لندن" إن تشيلسي عازم على دعم خط دفاعه وقد يتحرك لضم كاليدو كوليبالي في يناير المقبل.

وحاول البلوز ضم جول كوندي ولكن إشبيلية تمسك بمطالبه المادية ورفض عرض تشيلسي للمدافع الفرنسي.

نيوكاسل فشل في ضم دياكابي

2021-09-03T09:35:41Z

كشفت صحيفة "سوبر ديبورتي" أن نيوكاسل حاول ضم مدافع نيوكاسل مختار دياكابي خلال الميركاتو الأخير.

وقال التقرير إن النادي الإنجليزي تقدم بعرض في آخر أيام الميركاتو ولكن الوقت لم يسمح بإتمام الصفقة.

رسمياً | بيانيتش إلى بشكتاش

2021-09-03T09:35:02Z

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