أخبار الانتقالات | بيانيتش يترك برشلونة وتشيلسي يطارد كوليبالي

أوضحت "سكاي" أن فرانك ريبيري لم يحسم أمره بعد بخصوص الفريق الذي سيلعب معه هذا الموسم.

ويملك الدولي الفرنسي السابق عرضين، أحدهم من هيلاس فيرونا، والآخر من الصاعد حديثاً للسيري آ ساليرنتانا.