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أخبار الانتقالات: بريشيتش في حسابات اليونايتد وبرشلونة يحاول مع لاوتارو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Ivan Perisic/Man Utd composite
Getty/Goal

صفقة جديدة لليفربول

2020-09-14T10:25:49Z

علم موقع جول أن ليفربول سيكمل صفقة الحارس البرازيلي مارسيلو بيتالوجا من فلومينينسي هذا الأسبوع.

وافق الريدز على صفقة يمكن أن تكلفهم ما يصل إلى مليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والذي سينضم في البداية إلى أكاديمية النادي.

برشلونة ما زال يحاول حل أزمة الهجوم

2020-09-14T10:22:57Z

برشلونة مازال يحاول مع لاوتارو

لم يستسلم برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، لكن احتمالات إبرام صفقة تتضاءل، وفقًا لماركا.

على الرغم من أن اللاعب يريد القدوم إلى الكامب نو، إلا أن فريقه متمسك بالسعر المطلوب.

واستبعد المدرب الجديد رونالد كومان بالفعل لويس سواريز، مما يمنحه اختيارات أقل للعمل في الهجوم.

lautaro martinez barcelona inter
Getty

مهاجم فيورنتينا قريب من ميلان

2020-09-14T10:21:45Z

مهاجم فيورنتينا فيديريكو تشيزا، قريب جدًا من الانتقال إلي ميلان، يتبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية، حسبما ذكرت جازيتا ديلو سبورت.

بينما يحرص الطرفان على المضي قدمًا في هذه الخطوة، سيتعين على السان سيرو التضحية بلاعب آخر إذا أرادوا تحقيق هدفهم.

كامافينجا سعيد بمفاوضات ريال مدريد

2020-09-14T10:20:05Z

اعترف إدواردو كامافينجا بأنه يشعر بالفخر بسبب اهتمام ريال مدريد، لكن لاعب رين ظل متفائلًا بعد اختياره للبقاء في النادي الفرنسي في 2020-21.

ارتبط كامافينجا ارتباطًا وثيقًا بمدريد بطل الدوري الإسباني، بينما أفادت تقارير أن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي يتطلع أيضًا إلى اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.

Eduardo Camavinga
Getty Images

ليفربول يمنع لاعبه من العودة إلى ألمانيا

2020-09-14T10:18:31Z

لن يسمح ليفربول بانتقال آخر لماركو جرويتش على سبيل الإعارة حتى يناير على الأقل.

كان هيرتا برلين حريصًا على عودة لاعب خط الوسط لكن وكيله فالي رمضاني أخبرهم أن الريدز لن يتركوا جرويتش يغادر آنفيلد حتى يناير على أقرب تقدير.

مدافع إنتر يقترب من الرحيل

2020-09-14T10:17:51Z

يقترب مدافع إنتر دييجو جودين من إتمام الانتقال إلى كالياري ، حسب Calciomercato.

جميع الأطراف حريصة على أن تتم الصفقة، مع اتفاق النيراتزوري بتغطية جزء من راتب اللاعب للسنة الأولى من الصفقة التي مدتها ثلاثة مواسم.

بريشيتش على رادار مانشستر يونايتد

2020-09-14T10:14:29Z

بريشيتش يدخل حسابات الشياطين الحمر

أظهر مانشستر يونايتد اهتمامه بمهاجم إنتر ميلان إيفان بيريشيتش حيث يتطلعون لإيجاد بدائل بعد فشل مفاوضات سانشو، وفقًا لصحيفة Telegraph.

يفقد الشياطين الحمر الأمل في أن يتمكنوا من إبرام صفقة مع دورتموند من أجل سانشو ويبحثون الآن عن خيارات أخرى.

ظهر بيريشيتش كأحدث اسم يدرسه اليونايتد، بعد تألق الدولي الكرواتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ، وتتويجه معهم بدوري أبطال أوروبا.

Ivan Perisic Bayern Munchen 2020
Getty Images

توتنهام يضع أنظاره على مهاجم جديد

2020-09-14T10:13:03Z

جوزيه مورينيو متحمس لإضافة مهاجم إلى فريقه.

توتنهام مهتم بالتعاقد مع داني إنجز من ساوثهامبتون، بحسب تقارير فوتبول لندن.

يبحث فريق الدوري الإنجليزي الممتاز عن مهاجم جديد ويرى لاعب ليفربول السابق كخيار مناسب، لكن يعتقد أنه سيكون من الصعب إقناعهم بالسماح له بالرحيل.

مع وجود نيمار ومبابي مدرب باريس يطالب بالمزيد !

2020-09-14T10:12:01Z

دعا توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، النادي إلى المزيد من التعاقدات بعد الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الفرنسي.

بعد أن رأى فريقه يخسر 1-0 أمام مرسيليا يوم الأحد، اعترف بأنه حريص على تعزيز الفريق.

وقال توخيل لـ Telefoot "آمل حقًا المزيد من التعاقدات، ليس سراً ، فقدنا خمسة لاعبين من بينهم إريك ماكسيم".

"سيكون الأمر معقدًا، نحن نلعب الكثير من المباريات."

لاعب ريال مدريد يفكر في الرحيل إلى قطر

2020-09-14T10:09:55Z

تلقى جناح ريال مدريد  لوكاس فاسكيز، عرضًا ماليًا كبيرًا للانضمام إلى نادٍ في قطر، حسب صحيفة ماركا.

يفكر فاسكيز في هذه الخطوة مع ترحيب النادي الملكي بيعه بالسعر المناسب، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم.

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Getty Images