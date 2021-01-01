أخبار الانتقالات | برشلونة يضرب وآرسنال يفاوض فقير

أكدت معظم المصادر الإسبانية أن برشلونة قد أتم التعاقد مع الدولي ممفيس ديباي.

الموقع الرسمي للنادي الكتالوني كان قبل يومين نشر صورة لقميص المهاجم ومعروض للبيع، مما أكد اقتراب الصفقة.