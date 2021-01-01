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أخبار الانتقالات | برشلونة يضرب وآرسنال يفاوض فقير

أخبار الانتقالات اليوم 13 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Nabil Fekir Arsenal GFX
Getty/Goal

سيلفا يطلب مغادرة سيتي

2021-06-13T09:53:34Z

بحسب الصحفي "دنكن كاسلز"، طلب برناردو سيلفا من ناديه المغادرة خلال الصيف الجاري.

اللاعب يشعر بأن دوره قد تقلص مع ناديه الإنجليزي ويطمح لفريق يعطيه دورأً أكبر.

الاتحاد يحدد بديل بريجوفيتش

2021-06-13T09:52:32Z

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فييرا يقترب من التدريب في إنجلترا

2021-06-13T09:51:34Z

أوضحت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن بورنموث يفاوض باتريك فييرا لتولي منصب المدير الفني.

الفرنسي الشاب سبق ودرب نيس ولكن رحل منتصف الموسم الماضي بسبب تدهور النتائج.

ليستر يفاوض داكا

2021-06-13T09:50:33Z

يستمر ليستر في النشاط بالميركاتو الصيفي وهذه المرة يوجه أنظاره نحو نجم سالزبورج باتسون داكا.

وبحسب "إكسبريس"، ليس ليستر النادي الإنجليزي الوحيد المهتم باللاعب المهاجم، ولكن عدة أندية بالبريميرليج.

برشلونة يتم التعاقد مع ديباي

2021-06-13T09:49:24Z

أكدت معظم المصادر الإسبانية أن برشلونة قد أتم التعاقد مع الدولي ممفيس ديباي.

الموقع الرسمي للنادي الكتالوني كان قبل يومين نشر صورة لقميص المهاجم ومعروض للبيع، مما أكد اقتراب الصفقة.

يونج يقترب من إنجلترا

2021-06-13T09:48:32Z

أوضحت "ميرور" أن لاعب إنتر المنتهي عقده أشلي يونج تلقى عرضاً من بيرنلي.

الدولي الإنجليزي السابق قيل إن إنتر قد يمدد عقده، وأنه قد تلقى أيضاً عرضاً من فريقه السابق واتفورد.

إيفرتون مهتم بنيتو

2021-06-13T09:47:41Z

أوضحت "موندو" أن إيفرتون يبحث عن حارس جديد وحدد بديل برشلونة البرازيلي نيتو.

لاعب يوفنتوس وفيورنتينا السابق يريد فريقاً يمكنه من المشاركة بصفة أساسية الموسم المقبل بحسب التقارير.

آرسنال يفاوض فقير

2021-06-13T09:46:30Z

بحسب "آس"، دخل آرسنال وريال بيتيس في الأيام الماضية في مفاوضات جادة بخصوص نبيل فقير.

النادي الإنجليزي يريد صانع الألعاب الفرنسي ليكون معوضاً لصفقة إيميليانو بوينديا المنتقل إلى أستون فيلا.