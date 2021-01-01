أخبار الانتقالات - برشلونة يحسم صفقته الثالثة ونجم الريال لن يرحل

ليفانتي مهتم بالتعاقد مع ميجيل جوتيريز
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة ليفانتي في التعاقد مع ميجيل جوتيريز، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب كادينا سير، فإن ليفانتي يريد التعاقد مع اللاعب الشاب، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل، لتعزيز مركز الظهير الأيسر في الفريق.
لوكاس فاسكيز يتفق مع ريال مدريد على تجديد عقده
أكدت تقارير صحفية، أن لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، يقترب من تجديد عقده مع الميرينجي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن فاسكيز جمعه اجتماعًا مع إدارة الميرينجي اليوم اتفقا فيه على تجديد العقد حتى صيف 2024، وغادره اللاعب الإسباني سعيدًا.
إشبيلية يحدد سعر كوندي لبرشلونة
أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة حددت سعر التخلي عن مدافع الفريق جول كوندي، إن أراد برشلونة التعاقد معه، كما رفضت فكرة الدخول في صفقة تبادلية مع الفريق الكتالوني.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الأندلسي اشترط الحصول على 70 مليون يورو من برشلونة، للتفريط في المدافع الفرنسي صاحب الـ 22 عامًا.
مانشستر سيتي يطلب سيرجي روبيرتو
80 مليونًا للتخلي عن حكيمي
حسب كوريري ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان لن يقبل بالتخلي عن لاعبه المغربي أشرف حكيمي بأقل من 80 مليون يورو.
أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي وآرسنال وريال مدريد أبدوا اهتمامهم بضم اللاعب ولكن إنتر لن يتخلى عنه بسهولة.
برشلونة يعلن صفقته الثالثة
بعد جارسيا وأجويرو، برشلونة يعلن صفقة جديدة.
أعلن نادي برشلونة الإسباني استعادة لاعبه إيمرسون من ريال بيتيس ليكون ثالث صفقات الفريق الصيفية.
إيمرسون كان محل اهتمام أندية باريس سان جيرمان وآرسنال ونابولي في الفترة الأخيرة ولكن برشلونة نجح في استعادته بصفقة بلغت قيمتها تسعة ملايين يورو
وكان برشلونة قد أعلن تعاقده مع الثنائي إريك جارسيا وسيرخيو أجويرو في صفقتي انتقال حر بعد انتهاء تعاقدهما مع مانشستر سيتي.
👋 ¡Bienvenido, @emerson_royal22! 🇧🇷— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 2, 2021
💙❤ #EmersonCuler
باريس سان جيرمان لن يخسر بوتشيتينو
أكد فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت أن باريس سان جيرمان لا يتوقع خسارة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو الصيف الحالي.
توتنهام تواصل مع مدربه السابق الأسبوع الماضي بجانب رغبة منه في العودة من جديد ولكن باريس سان جيرمان متمسك بالمدرب، وفي حال عدم تقديم بيان عام يوضح فيه رغبته فإنه سيستمر مع باريس.