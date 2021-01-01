أخبار الانتقالات | بديل لوكاكو في إنتر وحسم مصير كين

ذكرت "سكاي" أن إنتر على أعتاب حسم التعاقد مع إدين دجيكو من صفوف روما بعد إتمام الاتفاق الشخصي مع اللاعب على عقد لموسمين مقابل راتب 5.5 مليون يورو سنوياً.

وأضاف التقرير أن إنتر سيحاول مجدداً لضم دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا، والذي يحظى باهتمام من آرسنال ويقدر سعره في حدود 70 مليون يورو.

وقالت مصادر أخرى إن خواكين كوريا قريب من إنتر هو الآخر بعد الاتفاق مع ناديه لاتسيو على صفقة في حدود 30 مليون يورو بحسب "ميدياست".