أخبار الانتقالات | بديل كين وصفقة مجنونة بين إنتر وآرسنال

نجم بايرن مطلوب في إيطاليا
أوضح فابريزيو رومانو أن فيرونا وأندرلخت مهتمان بخدمات يوشوا زيركسي، مهاجم بايرن ميونخ الشاب.
اللاعب كان في إيطاليا بالنصف الثاني من الموسم الماضي عندما لعب مُعاراً مع بارما.
نابولي يدخل سباق ذكريا
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن نابولي هو أحدث الأندية المهتمة بالدوري السويسري دينيس ذكريا، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.
وقال التقرير إن العرض الأولي هو إعارة مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.
ليستر يحدد سعر ماديسون
أفادت "سكاي" بأن ليستر سيتي يطلب على الأقل 70 مليون يورو من أجل التخلي عن صانع ألعابه جيمس ماديسون.
اللاعب الإنجليزي يحظى باهتمام آرسنال بشكل كبير وقال التقرير إن الأخير سيكون مضطراً لبيع مجموعة من لاعبيه إذا أراد ضم اللاعب.
آرسنال يحاول مع أوديجارد
أوضح "فابريزيو رومانو" أن آرسنال مستعد لشراء مارتين أوديجارد بصفة نهائية من ريال مدريد.
وقال الصحفي الإيطالي إن النرويجي هو الهدف الأساسي للمدفعجية لتعزيز مركز صانع الألعاب.
كاربخال يمدد مع ريال مدريد
ذكرت "Cope" أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع لاعبه داني كاربخال لتمديد عقده.
الظهير الأيمن سيوقع عقداً سيبقيه مع ناديه حتى 2024 بحسب التقرير.
آرسنال يعرض مبادلة بيلرين مع لاوتارو
ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن آرسنال عرض على إنتر مبادلة لاوتارو مارتينيز مقابل هيكتور بيليرلين ومبلغ من المال.
بيلرين يدخل ضمن اهتمامات إنتر لتعويض أشرف حكيمي، بينما أبدى آرسنال اهتماماً بلاوتارو ولكن بحسب التقرير، لن يكون قادراً على دفع ثمنه.
توتنهام يستهدف فلاهوفيتش لخلافة كين
أوضحت "تيليجراف" أن توتنهام وضع نجم فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش على رأس قائمة المرشحين لخلافة هاري كين حال رحل هذا الصيف.
الصربي متألق في صفوف فيورنتينا وبحسب التقرير سيطلب ناديه مبلغاً في حدود 50 مليون يورو لبيعه هذا الصيف.
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