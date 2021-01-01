أخبار الانتقالات: بديل بوجبا في مانشستر يونايتد، وموهبة جديدة على أبواب ريال مدريد

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ماركو أسينسيو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، كان أمامه فرصة الانتقال لميلان أو توتنهام لكنه رفض.

صاحب الـ25 سنة قرر البقاء مع ريال والقتال على فرصته تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد هبوط مستواه مؤخرًا بسبب الإصابات.