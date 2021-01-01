أخبار الانتقالات | بايرن يطلب روديجر وتشيلسي يطارد دي ليخت

شرط وحيد ليعوض الأهلي باولينيو
هل يخطط بي إس جي لضم خاميس؟
تشيلسي يطارد دي ليخت
قالت "ميرور" إن تشيلسي حدد ماتايس دي ليخت من يوفنتوس ليكون معوضاً لأنطونيو روديجر حال رحل الصيف المقبل.
وأضاف التقرير أن تشيلسي مستعد لعرض ما يقارب 140 مليون يورو لإقناع يوفنتوس ببيع مدافعه الهولندي.
آرسنال يقرر بيع لينو
أوضحت "ديلي ميل" أن آرسنال قرر التخلص من الألماني بيرند لينو في يناير المقبل.
وينتهي عقد الحارس بحلول نهاية الموسم، ومع تراجعه خلف آرون رامسديل أصبح رحيله فرضية قوية.
رينجرز يقرر بيع نجمه
قال "فوتبول إنسايدر" إن رينجرز قرر بيع متوسط ميدانه الفنلندي جلين كامارا رغم تمديد عقده مؤخراً.
وجدد كامارا حتى 2025 ولكن بحسب التقرير هناك اتفاق على بيعه حال وصول عرض بمبلغ مناسب.
بايرن يتحرك نحو روديجر
علم "جول" أن بايرن ميونخ انضم للأندية المهتمة بضم أنطونيو روديجر من تشيلسي حال لم يجدد عقده مع البلوز.
وسبق وعلم "جول" أن ريال مدريد وبي إس جي مهتمان بالفعل باللاعب، والآن يفكر فيه بايرن حال رحل نيكلاس زوله.