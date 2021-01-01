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أخبار الانتقالات | بايرن يطلب روديجر وتشيلسي يطارد دي ليخت

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 23 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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de Ligt Juventus
Getty Images

شرط وحيد ليعوض الأهلي باولينيو

2021-09-23T07:31:58Z

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هل يخطط بي إس جي لضم خاميس؟

2021-09-23T07:30:24Z

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تشيلسي يطارد دي ليخت

2021-09-23T07:29:03Z

قالت "ميرور" إن تشيلسي حدد ماتايس دي ليخت من يوفنتوس ليكون معوضاً لأنطونيو روديجر حال رحل الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن تشيلسي مستعد لعرض ما يقارب 140 مليون يورو لإقناع يوفنتوس ببيع مدافعه الهولندي.

آرسنال يقرر بيع لينو

2021-09-23T07:27:22Z

أوضحت "ديلي ميل" أن آرسنال قرر التخلص من الألماني بيرند لينو في يناير المقبل.

وينتهي عقد الحارس بحلول نهاية الموسم، ومع تراجعه خلف آرون رامسديل أصبح رحيله فرضية قوية.

رينجرز يقرر بيع نجمه

2021-09-23T07:25:44Z

قال "فوتبول إنسايدر" إن رينجرز قرر بيع متوسط ميدانه الفنلندي جلين كامارا رغم تمديد عقده مؤخراً.

وجدد كامارا حتى 2025 ولكن بحسب التقرير هناك اتفاق على بيعه حال وصول عرض بمبلغ مناسب.

بايرن يتحرك نحو روديجر

2021-09-23T07:22:40Z

علم "جول" أن بايرن ميونخ انضم للأندية المهتمة بضم أنطونيو روديجر من تشيلسي حال لم يجدد عقده مع البلوز.

وسبق وعلم "جول" أن ريال مدريد وبي إس جي مهتمان بالفعل باللاعب، والآن يفكر فيه بايرن حال رحل نيكلاس زوله.