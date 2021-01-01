أخبار الانتقالات: بايرن ميونخ يريد ضم سون وصفقة تبادلية بين يونايتد ويوفنتوس

استقرت إدارة مانشستر سيتي، على بديل سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق، الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع الفريق السماوي.

وبحسب شبكة بي بي سي، فإن الفريق الإنجليزي، يضع الثنائي هاري كين مهاجم توتنهام، وإرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، على قائمة أولوياته في الصيف المقبل لخلافه أجويرو في هجوم الفريق.