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أخبار الانتقالات: باريس يقترب من نجم يوفنتوس وكلوب يريد التجديد لنجمه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Gini Wijnaldum Jurgen Klopp Liverpool 2020
Getty

زيدان يحدد خليفة لإيسكو

2020-12-07T11:21:18Z

يعتقد زين الدين زيدان أن دومينيك زوبوسزلاي يمكن أن يكون بديلاً مقبولًا لإيسكو، حسب بيلد.

كان لاعب خط وسط سالزبورج في حالة جيدة هذا الموسم بسلسلة من التألق لافتة للنظر.

من المحتمل أن يحاول ضمه إلى ريال مدريد في العام الجديد.

Isco Real Madrid
Getty Images

السبب وراء تخلي يوفنتوس عن سواريز

2020-12-07T11:18:07Z

سبب فشل انتقال سواريز ليوفنتوس

يوفنتوس تخلى عن صفقة لويس سواريز بعد خروجه من برشلونة من أجل ضم ويستون ماكيني،  حسب توتوسبورت.

وجد مهاجم البلوجرانا السابق ناديًا جديدًا مع أتلتيكو مدريد منذ رحيله عن الكامب نو.

لفترة طويلة  بدا أنه مستعد للذهاب إلى تورين، لكن البيانكونيري بدلاً من ذلك، قاموا على ما يبدو باستبداله بوستون ماكيني.

Suarez Juventus composite
Getty/Goal

نجم مانشستر يونايتد يأمل بضم ميسي

2020-12-07T11:16:15Z

يأمل خوان ماتا أن يأتي ليونيل ميسي إلى مانشستر يونايتد وليس السيتي، لكنه لن يولي الكثير من الاهتمام لشائعات الانتقالات حول الفائز ست مرات بجائزة الكرة الذهبية.

ميسي مرتبط بشدة بالابتعاد عن برشلونة مع اقتراب الأشهر الأخيرة من صفقته الحالية.

حاول اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا الخروج من الكامب نو في فترة الانتقالات الصيفية فقط ليجد طريقه مغلقًا من قبل مسؤولي البلوجرانا والدوري الإسباني.

يورجن كلوب يريد التجديد مع نجمه

2020-12-07T11:14:31Z

كلوب يسعى لبقاء فينالدوم

يأمل يورجن كلوب مدرب ليفربول أن يوقع لاعب خط الوسط جيني فينالدوم عقدًا جديدًا بعد تسجيله في الفوز 4-0 على وولفرهامبتون يوم الأحد.

قال كلوب لأمازون عندما سئل عن عقد جديد للاعب الهولندي: "آمل ذلك، يمكنك أن ترى أنه يلعب طوال الوقت، لدينا علاقة جيدة للغاية" .

ينتهي عقد فينالدوم الحالي في نهاية هذا الموسم.

Jurgen Klopp Liverpool 2020-21
Getty

ساوثامبتون يحاول التجديد لداني إنجز

2020-12-07T11:12:55Z

يمكن بيع داني إنجز إذا جاء العرض المناسب وفقًا لمدرب ساوثامبتون رالف هاسنهوتل، مع مفاوضات بشأن تمديد العقد المستمر.

وقال هاسنهوتل يوم الأحد "إذا لم يرغب في توقيع عقد جديد فإنه يبقى معنا ولن أبيعه إلا إذا كان هناك عرض لا يمكننا تجنبه بالتأكيد".

"إنه يعرف كم نريده، أعتقد أنه يشعر بالراحة، إنه يشعر أن الجو رائع للعب كرة القدم، إنه يستمتع باللعب معنا، لا أرى أي سبب يمنعه من البقاء معنا."

باريس يقترب من نجم يوفنتوس

2020-12-07T11:11:18Z

ديبالا أقرب إلى باريس

باريس سان جيرمان جاهز لاستقبال نجم يوفنتوس باولو ديبالا، حسب min90.

وبحسب ما ورد عُرض النجم الأرجنتيني على مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي (Ligue 1) يلوحون في الأفق كمنافسين جديين على توقيعه.

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Depo Photos

مانشستر يونايتد يريد نجم توتنهام السابق

2020-12-07T11:09:46Z

رجل توتنهام السابق مطلوب للعودة إلى إنجلترا.

ظهر كيران تريبيير الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد كخيار محتمل لمانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكرته تليجراف.

يريد الشياطين الحمر وجود المزيد من المنافسة إلى آرون وان بيساكا وقد ينتقلون إلى تريبيير في الصيف.

المدير الرياضي لميلان يتحدث عن التجديد لزلاتان

2020-12-07T11:06:15Z

لم يناقش ميلان بعد صفقة جديدة مع زلاتان إبراهيموفيتش، لكنه يأمل في أن يطيل النجم السويدي فترة بقائه.

وقال ريكي ماسارا المدير الرياضي لميلان يوم الأحد "لم نبدأ الحديث عن ذلك بعد، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب وسيعتمد ذلك على مزاجه ورغبته."

"لقد أظهر أنه يريد ميلان كثيرًا، أعتقد أن ميلان يمنحه الكثير أيضًا، نأمل أن تكون لديه هذه الرغبة لفترة طويلة قادمة ".

Zlatan Ibrahimovic Milan
Getty Images

مدرب نانت أقرب للرحيل

2020-12-07T11:05:51Z

من المقرر إقالة كريستيان جوركوف مدرب نانت بعد الخسارة 4-0 على أرضه أمام ستراسبورج، حسب صحيفة ليكيب.

فشل الفريق الفرنسي في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الدرجة الأولى ويحتل المركز الرابع عشر حاليًا.