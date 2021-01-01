أخبار الانتقالات | باريس يحسم صفقة ميسي، وحقيقة عودة ريبيري

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام لا يزال مستمرًا في مفاوضاته مع نظيره إنتر من أجل ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن النادي يستهدف الوصول لاتفاق في الأيام المقبلة من أجل تأمين بديل هاري كين حال رحل.