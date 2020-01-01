أخبار الانتقالات: باريس والسيتي يؤكدان رحيل ميسي وأرتيتا على حافة الانهيار!

خوان لابورتا يعلن عن أول صفقاته حال فوزه
جعل خوان لابورتا هيكتور بيليرين لاعب آرسنال في مقدمة أولوياته إذا أصبح مرة أخرى رئيسًا لبرشلونة، كما تدعي ذا ميرور.
رئيس البلوجرانا السابق مستعد لدفع ما يصل إلى 22 مليون جنيه إسترليني لإعادة الظهير الأيمن، الذي غادر النادي الكتالوني إلى الجانرز وهو في سن 16 عامًا.
باريس والسيتي يؤكدان رحيل ميسي!
سيبذل الفريقان قصارى جهدهما في الانتقالات الصيفية
أكد كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أن موسم 2020-21 سيكون الموسم الأخير لليونيل ميسي في برشلونة، وفقًا لتقرير 90 دقيقة.
حاول الأرجنتيني الرحيل في الصيف، وبينما يأمل النادي الكتالوني في الاحتفاظ بنجمه، لن يدخر منافسهما الأوروبيان أي جهد في أملهما للاستيلاء على جوهرتهم وهدافهم التاريخي عندما يقترب الموسم الحالي من نهايته.
لامبارد يصر على ضم نجم وست هام
جعل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ديكلان رايس هدفه الرئيسي في الانتقالات، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.
وبرز رايس الذي انطلق من أكاديمية تشيلسي، كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
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رئيس برشلونة مستمر في دعم كومان
يصر كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت على أنه لا يزال يدعم رونالد كومان على الرغم من خسارة المزيد من النقاط أمام فالنسيا.
وقال توسكيتس عبر ماركا "لن أقيل أي شخص".
"كومان يقوم بعمل جيد، ولديه قرارات جيدة، إنه يحظى بدعمي."
ديفيد مويس مستمر في وست هام
المدير الفني لوست هام يقول أن ديفيد مويس حريص على تمديد إقامته في النادي.
وقال للصحفيين "سننظر في الأمور التي ستدخل مع العام الجديد في وقت ما لكن لا يوجد اندفاع كبير."
"أعتقد أنه بسبب بدايتنا العظيمة، نريد أن نتأكد من أننا نركز ونواصل التقدم."
يوفنتوس يطلب من نابولي تخفيض سعر نجمه
طلب يوفنتوس من نابولي خفض السعر المطلوب لشراء المهاجم البولندي أركاديوس ميليك - وفقًا لموقع توتوسبورت.
يأمل الأزوري في الحصول على 18 مليون يورو (16 مليون جنيه إسترليني / 22 مليون دولار) كرسوم للاعب البالغ من العمر 26 عامًا في يناير، لكن بطل الدوري الإيطالي يأمل في التفاوض على صفقة أقل سعرًا.
سينتهي الأمر بنابولي بخسارة ميليك بدون مقابل ما لم يتمكنوا من بيعه في الانتقالات الشتوية في يناير، مع انتهاء عقده الحالي الصيف المقبل.
ليستر مستعد لبيع جراي
ليستر سيتي جاهز لبيع ديماراي جراي - حسب 90 min.
توتنهام وإيفرتون وساوثامبتون وكريستال بالاس جميعهم مهتمون باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تأخر في ترتيب الفريق على ملعب كينج باور في الأشهر الأخيرة.
سوف يتبنى ليستر أي عروض لجراي في يناير، وقد حدد بالفعل لاعب سلتيك ريان كريستي كبديل محتمل.
صراع أوروبي على نجم مارسيليا
من المرجح أن يغادر بوبكر كامارا مارسيليا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
تم ربط لاعب الوسط المدافع والبالغ من العمر 21 عامًا بكبار أوروبا أمثال بايرن ميونخ وبرشلونة، كا يقال أيضًا إنه هدف لمانشستر سيتي وتشيلسي.
وأفيد في قناة RMC أن مرسيليا تلقى عرضًا كبيرًا في يناير، ومن المحتمل أن يرحل اللاعب عن الدوري الفرنسي.