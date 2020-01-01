أخبار الانتقالات: باريس والسيتي يؤكدان رحيل ميسي وأرتيتا على حافة الانهيار!

سيبذل الفريقان قصارى جهدهما في الانتقالات الصيفية

أكد كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أن موسم 2020-21 سيكون الموسم الأخير لليونيل ميسي في برشلونة، وفقًا لتقرير 90 دقيقة.

حاول الأرجنتيني الرحيل في الصيف، وبينما يأمل النادي الكتالوني في الاحتفاظ بنجمه، لن يدخر منافسهما الأوروبيان أي جهد في أملهما للاستيلاء على جوهرتهم وهدافهم التاريخي عندما يقترب الموسم الحالي من نهايته.