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أخبار الانتقالات: باريس قريب من هدم حلم الريال واليونايتد يحاول تأمين نجمه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Bruno Fernandes Manchester United 2020-21
Getty

لاعب الريال السابق يسعى للعودة إلى الدوري الإسباني

2020-12-06T10:33:24Z

يحرص خيسي رودريجيز على العودة إلى إسبانيا حيث يواصل محادثاته مع باريس بشأن الإنهاء المبكر لعقده، وفقًا لما ذكر في Le10Sport.

كافح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لإحداث تأثير منذ انتقاله من ريال مدريد قبل أربع سنوات، حيث قضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في لاس بالماس وستوك وريال بيتيس وسبورتنج.

تنتهي صفقته الحالية في يونيو 2021 لكن باريس سان جيرمان على استعداد لإنهائها مبكرًا، حيث يتطلع خيس للعودة إلى الدوري الأسباني بمجرد التوصل إلى اتفاق.

سباق إيطالي من أجل نجم تشيلسي

2020-12-06T10:32:59Z

كل من إنتر ويوفنتوس مستعدان للانقضاض في يناير إذا قرر تشيلسي بيع أوليفييه جيرو، حسب توتوسبورت.

ثنائي الدوري الإيطالي على استعداد لمنح الفرنسي عقدًا مدته 18 شهرًا في حالة السماح له بمغادرة ستامفورد بريدج.

رد المدير الرياضي بباريس على انتقال ميسي

2020-12-06T10:31:35Z

ليوناردو يتوقع رحيل ميسي

قلل المدير الرياضي ليوناردو من شأن التكهنات التي تربط باريس سان جيرمان بخطوة مثيرة لليونيل ميسي.

يخضع مستقبل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لتدقيق شديد حيث يبدو أنه من المحتمل بشكل متزايد أن ينتقل من برشلونة في الصيف.

ميسي في السنة الأخيرة من عقده في الكامب نو، وبعد أن أعرب عن رغبته في الرحيل في وقت سابق من هذا العام، يبدو أن صفقة جديدة غير محتملة على وشك الحدوث، وما يزيد فرص الرحيل هو أنه سيكون قادرًا على المغادرة في صفقة انتقال مجانية.

leo messi cadiz barcelona
Getty

مانشستر يونايتد يسعى للتجديد مع لينجارد

2020-12-06T10:29:54Z

وفقًا لذا ستار، سيبدأ مانشستر يونايتد تمديد عقد جيسي لينجارد لمدة عام واحد على الرغم من افتقاره إلى اللعب المنتظم مع الفريق الأول.

سينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي ارتبط بمجموعة من الأندية بما في ذلك إيفرتون وتوتنهام وسيلتيك ورينجرز، في نهاية الموسم، وبالتالي سيكون متاحًا مجانًا.

لا يرى يونايتد أي مستقبل طويل الأمد للينجارد في الأولد ترافورد، لكنه سيطلق خيار عقده على أي حال لضمان حصولهم على رسوم مقابل اللاعب الدولي الإنجليزي.

باريس سان جيرمان يقترب من تمديد عقد مبابي

2020-12-06T10:28:20Z

باريس يقترب من القضاء على حلم مدريد

كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن النادي يحرز تقدمًا فيما يتطلع إلى ربط كيليان مبابي بصفقة جديدة.

ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 21 عامًا في عام 2022 حيث يتوق باريس سان جيرمان لتأمين تمديد ليبعد اهتمام أمثال ريال مدريد وبرشلونة.

في حين كان هناك بعض الشكوك حول بقاء مبابي في باريس، فإن عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي يحرزون تقدمًا مع نجمهم المهاجم مع استمرار المحادثات في العام الجديد.

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Getty

كيكي سيتيين يقترب من العودة للدوري الإسباني

2020-12-06T10:26:17Z

بحسب تودوفيتشاجيس فإن كيكي سيتيين في طور الانتظار للعودة إلى ريال بيتيس بعد تعرض مانويل بيليجريني لضغوط بعد بداية سيئة للموسم.

تولى بيليجريني المسؤولية على ملعب بينيتو فيلامارين فقط في الصيف لكنه خسر سبع مباريات من أصل 11 مباراة ليحتل المركز 16 في جدول الترتيب.

وتوقف سيتيين، الذي تولى تدريب بيتيس في السابق بين 2017 و 2019، عن العمل منذ إقالته من تدريب برشلونة بعد الهزيمة 8-2 في دوري أبطال أوروبا من بايرن ميونخ.

Setien press conference
Getty

مانشستر يونايتد يحاول تأمين نجمه

2020-12-06T10:23:03Z

الشياطين الحمر حريصون على ابعاد اهتمام برشلونة و ريال مدريد

من المقرر أن يعرض نادي مانشستر يونايتد على برونو فرنانديز صفقة جديدة تضاعف راتبه حتى ينتهي اهتمام برشلونة وريال مدريد، وفقًا لـذا ميرور.

تميز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع الشياطين الحمر منذ انضمامه من سبورتنج في يناير، حيث سجل 22 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 37 مباراة فقط.

اجتذب هذا الشكل المتلألئ اهتمام ريال وبرشلونة، على الرغم من أن يونايتد يأمل أن يكون عرض الشروط الجديدة، الذي تبلغ قيمته حوالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، كافياً لإبقاء اللاعب البرتغالي الدولي في الأولد ترافورد.

bruno_fernandes
(C)Getty Images

الريال مضطر للتعامل مع وكيل بيل لضم كامافينجا

2020-12-05T12:20:41Z

إدواردو كامافينجا المرتبط بريال مدريد ومانشستر يونايتد.

 لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا لديه نفس وكيل جاريث بيل وسيتعين على ريال مدريد التفاوض مع جوناثان بارنيت مرة أخرى إذا كانوا يريدون التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب من رين.

لامبارد يسعى للتجديد مع تشيلسي

2020-12-05T12:13:30Z

يريد فرانك لامبارد البقاء في تشيلسي أكثر من عقده الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي خلال 18 شهرًا.

جلب رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، حقبة قاسية شهدت تعيين وخروج العديد من المدربين، حيث لم يستمر واحد منهم أكثر من ٣ سنوات.

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Getty/Goal