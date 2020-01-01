أخبار الانتقالات: باريس قريب من هدم حلم الريال واليونايتد يحاول تأمين نجمه

يحرص خيسي رودريجيز على العودة إلى إسبانيا حيث يواصل محادثاته مع باريس بشأن الإنهاء المبكر لعقده، وفقًا لما ذكر في Le10Sport.

كافح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لإحداث تأثير منذ انتقاله من ريال مدريد قبل أربع سنوات، حيث قضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في لاس بالماس وستوك وريال بيتيس وسبورتنج.

تنتهي صفقته الحالية في يونيو 2021 لكن باريس سان جيرمان على استعداد لإنهائها مبكرًا، حيث يتطلع خيس للعودة إلى الدوري الأسباني بمجرد التوصل إلى اتفاق.