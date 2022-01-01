أخبار الانتقالات | برشلونة يجد بديل ألبا وصدمة جديدة ليوفنتوس!

فيرمينو يصدم يوفنتوس
نفى روبرتو فيرمينيو، لاعب ليفربول، شائعات رحيله عن صفوف الريدز في الصيف الجاري.
وقال في تصريحات لـ TNT Sports إنًه غير مستعد للرحيل عن ليفربول ومستمر في الفريق لنهاية عقده.
برشلونة يجد بديلًا لألبا
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ لايبزيج عرض على برشلونة الحصول على خدمات أنخيليتو على سبيل الإعارة.
ويبحث النادي الكتالوني عن ظهير أيسر وقد يلجأ للاعب مانشستر سيتي السابق.
كومو يمهد لوصول فابريجاس
HUGE news in the next 24 hours😉#como #serieB #blunelcuore pic.twitter.com/VKw3cRi4Rv— Como1907 (@Como_1907) July 31, 2022
صفقة فاينالدوم إلى روما في خطر
ذكرت "سكاي" أن انتقال جورجينيو فاينالدوم من بي إس جي إلى روما قد لا يتم بسبب عدم إسراع النادي الإيطالي في حسم الصفقة.
وقال التقرير إن اللاعب الهولندي منح روما 48 ساعة لحسم الأمور، وإلا سيقرر البحث عن فريق آخر.
تشيلسي يحاول ضم جفارديول
قال "فابريزيو رومانو" إن تشيلسي عرض على لايبزيج مبادلة تيمو فيرنر مع جوسيب جفارديول، المدافع الكرواتي، ولكن النادي الألماني ليس عازماً على التفريط في لاعبه.
وأوضح رومانو أن ليستر سيتي هو الآخر لم يقبل طلب تشيلسي لضم ويسلي فوفانا، بينما يبقى بنيامين بافارد، لاعب بايرن ميونخ، أحد الحلول المطروحة.
راوم رسمياً في لايبزيج
أعلن لايبزيج رسمياً عقب التكهنات عن انضمام دافيد راوم لصفوفه من هوفنهايم بعد يمتد حتى 2027.
RB Leipzig 🤝 David #Raum— RB Leipzig (@RBLeipzig) July 31, 2022
Der 24-Jährige wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Roten Bullen und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2027.
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دي كاتالار في ميلان اليوم
أكد "كالتشيو ميركاتو" وعدة مصادر أن شارل دي كاتالار سيصل إلى ميلان اليوم الأحد لإجراء الفحوصات الطبية.
وتم تأخير وصول اللاعب بحسب التقارير لحسم بعض التفاصيل بين ميلان وبروج بخصوص صفقة انتقاله المرتقبة للروسونيري.
جالتييه يفتح باب الميركاتو
رفض مدرب بي إس جي كريستوف جالتييه إغلاق باب الميركاتو في فريقه، وأكد أنه يبحث دائماً عن أفضل اللاعبين المناسبين لأسلوب لعبه.
وشدد جالتيه على عدم صحة ما قيل بخصوص إعطاء الفريق هوية فرنسية أكثر بالتعاقدات، وعلى أن نيمار منتظم مع الفريق بشكل طبيعي رغم شائعات الرحيل، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي لكأس السوبر مع نانت.
مدرب لايبزيج يرد على شائعات فيرنر
قال دومينيكو تيديسكو، مدرب لايبزيج، للإعلام إنه لن يتحدث عن تيمو فيرنر عقب ربط اللاعب السابق للفريق بالعودة.
وذكر تيديسكو بأن فيرنر لاعب في تشيلسي وأنه يحترم الأمر ويرفض الحديث عن أي لاعب ينتمي لفريق آخر.
ديلاب يغادر سيتي
قال "فابريزيو رومانو" إن ليام ديلاب في طريقه لمغادرة مانشستر سيتي بالأيام المقبلة.
ستوك سيتي قريب من ضم اللاعب على سبيل الإعارة فقط، إذ تم رفض طلبه لضمه نهائياً، وكذلك عرض من ساوثامبتون وآخر من نيوكاسل بنفس الصيغة بحسب التقرير.
تغيرات في مركز الظهير بلايبزيج
ذكر "فابريزيو رومانو" أن لايبزيج يقترب من التعاقد مع الدولي الألماني دافيد راوم لدعم مركز الظهير.
وقال الصحفي إن وصول راوم سيفتح باب النقاش بخصوص مستقبل أنخيلينيو مع الفريق عقب التقارير عن رحيله.