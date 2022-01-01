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أخبار الانتقالات | برشلونة يجد بديل ألبا وصدمة جديدة ليوفنتوس!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 31 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Jordi Alba FC Barcelona
Getty Images

فيرمينو يصدم يوفنتوس

2022-07-31T19:16:42.000Z

نفى روبرتو فيرمينيو، لاعب ليفربول، شائعات رحيله عن صفوف الريدز في الصيف الجاري.

وقال في تصريحات لـ TNT Sports إنًه غير مستعد للرحيل عن ليفربول ومستمر في الفريق لنهاية عقده.

برشلونة يجد بديلًا لألبا

2022-07-31T19:15:47.000Z

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ لايبزيج عرض على برشلونة الحصول على خدمات أنخيليتو على سبيل الإعارة.

ويبحث النادي الكتالوني عن ظهير أيسر وقد يلجأ للاعب مانشستر سيتي السابق.

صفقة فاينالدوم إلى روما في خطر

2022-07-31T10:21:37.391Z

ذكرت "سكاي" أن انتقال جورجينيو فاينالدوم من بي إس جي إلى روما قد لا يتم بسبب عدم إسراع النادي الإيطالي في حسم الصفقة.

وقال التقرير إن اللاعب الهولندي منح روما 48 ساعة لحسم الأمور، وإلا سيقرر البحث عن فريق آخر.

تشيلسي يحاول ضم جفارديول

2022-07-31T10:08:10.958Z

قال "فابريزيو رومانو" إن تشيلسي عرض على لايبزيج مبادلة تيمو فيرنر مع جوسيب جفارديول، المدافع الكرواتي، ولكن النادي الألماني ليس عازماً على التفريط في لاعبه.

وأوضح رومانو أن ليستر سيتي هو الآخر لم يقبل طلب تشيلسي لضم ويسلي فوفانا، بينما يبقى بنيامين بافارد، لاعب بايرن ميونخ، أحد الحلول المطروحة.

راوم رسمياً في لايبزيج

2022-07-31T10:06:52.957Z

أعلن لايبزيج رسمياً عقب التكهنات عن انضمام دافيد راوم لصفوفه من هوفنهايم بعد يمتد حتى 2027.

دي كاتالار في ميلان اليوم

2022-07-31T06:45:58.666Z

أكد "كالتشيو ميركاتو" وعدة مصادر أن شارل دي كاتالار سيصل إلى ميلان اليوم الأحد لإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تأخير وصول اللاعب بحسب التقارير لحسم بعض التفاصيل بين ميلان وبروج بخصوص صفقة انتقاله المرتقبة للروسونيري.

جالتييه يفتح باب الميركاتو

2022-07-31T06:43:02.262Z

رفض مدرب بي إس جي كريستوف جالتييه إغلاق باب الميركاتو في فريقه، وأكد أنه يبحث دائماً عن أفضل اللاعبين المناسبين لأسلوب لعبه.

وشدد جالتيه على عدم صحة ما قيل بخصوص إعطاء الفريق هوية فرنسية أكثر بالتعاقدات، وعلى أن نيمار منتظم مع الفريق بشكل طبيعي رغم شائعات الرحيل، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي لكأس السوبر مع نانت.

مدرب لايبزيج يرد على شائعات فيرنر

2022-07-31T06:41:28.229Z

قال دومينيكو تيديسكو، مدرب لايبزيج، للإعلام إنه لن يتحدث عن تيمو فيرنر عقب ربط اللاعب السابق للفريق بالعودة.

وذكر تيديسكو بأن فيرنر لاعب في تشيلسي وأنه يحترم الأمر ويرفض الحديث عن أي لاعب ينتمي لفريق آخر.

ديلاب يغادر سيتي

2022-07-31T06:40:08.098Z

قال "فابريزيو رومانو" إن ليام ديلاب في طريقه لمغادرة مانشستر سيتي بالأيام المقبلة.

ستوك سيتي قريب من ضم اللاعب على سبيل الإعارة فقط، إذ تم رفض طلبه لضمه نهائياً، وكذلك عرض من ساوثامبتون وآخر من نيوكاسل بنفس الصيغة بحسب التقرير.

تغيرات في مركز الظهير بلايبزيج

2022-07-31T06:38:33.895Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن لايبزيج يقترب من التعاقد مع الدولي الألماني دافيد راوم لدعم مركز الظهير.

وقال الصحفي إن وصول راوم سيفتح باب النقاش بخصوص مستقبل أنخيلينيو مع الفريق عقب التقارير عن رحيله.