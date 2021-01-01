أخبار الانتقالات | العائلة تقرب ميسي من باريس وبرشلونة يفاوض نجم فياريال

جيرو يحدد طلباته لميلان
بحسب "كالتشيو ميركاتو"، ميلان جدد اهتمامه بضم أوليفييه جيرو من صفوف تشيلسي عقب انتهاء عقده الصيف المقبل.
الدولي الفرنسي طلب راتباً في حدود 3.5 مليون يورو بالموسم، وإدارة ميلان تفكر جدياً في ضمه لتعزيز الهجوم بحسب التقرير.
جلطة سراي يتحرك لضم بوفون
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن جلطة سراي وصيف الدوري التركي هو أحدث المهتمين بالتعاقد مع الإيطالي جيانلويجي بوفون.
الحارس تم ربطه أيضاً بروما عقب إعلانه الرحيل عن يوفنتوس بحلول نهاية الموسم الجاري.
برشلونة يقترب من إنهاء صفقتي ديباي وأجويرو
"موندو" و"فابريزيو رومانو" أكدا أن برشلونة قريب من إتمام الاتفاق مع الثنائي سيرخيو أجويرو وممفيس ديباي.
كلا اللاعبين سينضمان مجاناً، وتم التوصل لاتفاق مبدئي مع وكلائهما، وينتظر أن تنتهي المفاوضات في وقت قريب.
ليفربول يتحرك لتأمين الثنائي البرازيلي
"ديلي ميل" قالت إن ليفربول عازم على تمديد عقود الثنائي فابينيو وأليسون بيكر في أقرب فرصة ممكنة.
الحارس عقده ممتد حتى 2024، بينما عقد متوسط الميدان حتى 2023 ويريد ليفربول ضمان استمرارهما مبكراً.
موصطافي يغادر شالكه
"موندو" أكدت أن الدولي الألماني السابق شكودران موصطافي سيغادر شالكه عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية الألمانية.
المدافع وصل فقط في يناير الماضي بعقد لمدة ستة أشهر من آرسنال، ولكن قرر الرحيل بحلول نهاية الموسم.
برشلونة يتابع نجم فياريال توريس
صحيفة "موندو" قالت إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم دفاع فياريال باو توريس في الميركاتو الصيفي المقبل.
اللاعب الذي يعد من القطع الأساسية في تشكيل إسبانيا والغواصات الصفراء تراه إدارة البلوجرانا كمعوض مثالي لصامويل أومتيتي الذي خرج من الحسابات، وذلك بحسب تقرير الجريدة.