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أخبار الانتقالات: الريال يتواصل مع بوتشيتينو ولامبارد يحدد مصيره مع تشيلسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Frank Lampard Chelsea
Getty Images

ريال مدريد يتواصل مع بوتشيتينو

2020-12-05T12:21:26Z

قد يحل المدرب الأرجنتيني مكان زيدان هذا الموسم

تواصل ريال مدريد مع ماوريسيو بوتشيتينو بشأن استبدال زين الدين زيدان على رأس الفريق.

وزاد الضغط على المدرب الفرنسي هذا الأسبوع بعد أن خسر فريقه أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا .

بوتشيتينو هو المرشح الأول ليخلفه وتقول سبورت إن المحادثات جارية بالفعل.

Zidane Real Madrid
Getty

الريال مضطر للتعامل مع وكيل بيل لضم كامافينجا

2020-12-05T12:20:41Z

إدواردو كامافينجا المرتبط بريال مدريد ومانشستر يونايتد.

 لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا لديه نفس وكيل جاريث بيل وسيتعين على ريال مدريد التفاوض مع جوناثان بارنيت مرة أخرى إذا كانوا يريدون التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب من رين.

أربع عقود جديدة في الدوري الأمريكي

2020-12-05T12:18:57Z

في مونتريال إمباكت وقعت أربعة لاعبي خط الوسط من أكاديمية النادي .

وقع جان أنيل وشون ريا وناثان ديلان ورضا زهير أول عقودهم الاحترافية مع حصول كل منهم على عقد لمدة ثلاث سنوات.

قال المدير الرياضي أوليفييه رينارد: "على الرغم من تعطل الموسم، واصلنا متابعة تطور لاعبينا الشباب، نحن سعداء جدًا لكوننا قادرين على منح هؤلاء المواهب الأربعة من أكاديميتنا الفرصة للانضمام إلى الفريق الأول."

مانشستر يونايتد يحدد البديل بعد فشل ضم سانشو

2020-12-05T12:17:50Z

يفكر مانشستر يونايتد في الانتقال إلى هارفي بارنز، وفقًا لصحيفة صن.

تألق جناح ليستر بالدوري الإنجليزي الممتاز وقد يكون خيارًا أرخص من جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

يقال إن أولي جونار سولشاير من المعجبين ببارنز الذي ظهر لأول مرة في إنجلترا في شهر أكتوبر.

نجم ساو باولو يريد الانتقال لبرشلونة

2020-12-05T12:17:18Z

برينر النجم الشاب المتألق مع فريقه ساو باولو، يتوقع له العديد مستقبل باهر لما يمتلكه من موهبة حقيقية.

وأحرز برينر نجم ساو باولو 18 هدفًا حتى الآن في 2020، وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إنه يحلم باللعب مع برشلونة.

مدرب الريال السابق يقترب من أتلانتايونايتد

2020-12-05T12:14:53Z

قال المدافع الأرجنتيني السابق جابرييل هاينز أنه على بعد خطوة واحدة من توليه منصب المدير الفني لفريق أتلانتايونايتد، حسبTYC Sports.

بدأ هاينز، الذي عمل لمانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان، من بين آخرين، مسيرته التدريبية في جودوي كروز في 2015

لامبارد يسعى للتجديد مع تشيلسي

2020-12-05T12:13:30Z

يريد فرانك لامبارد البقاء في تشيلسي أكثر من عقده الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي خلال 18 شهرًا.

جلب رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، حقبة قاسية شهدت تعيين وخروج العديد من المدربين، حيث لم يستمر واحد منهم أكثر من ٣ سنوات.

Frank Lampard Hakim Ziyech Chelsea GFX
Getty/Goal

حب نيمار لميسي يدفع مبابي إلى ريال مدريد

2020-12-04T14:39:52Z

يبدو أن العلاقة الودية التي تجمع بين النجم البرازيلي نيمار وقائد برشلونة الحالي ليونيل ميسي ستكون سببًا في رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

احتمالية انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي قد تفتح الباب أمام رحيل مبابي والذي يحلم باللعب بقميص ريال مدريد.

الخليفي يرد على أنباء اقتراب باريس من ضم ميسي

2020-12-04T14:38:37Z

رد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي هذا السياق قال الخليفي في تصريحات لبرنامج "Touche Pas à Mon Poste" الفرنسي:"ميسي لاعب برشلونة، لا يمكنني الحديث عنه".

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن إجابة رجل الأعمال القطري تحمل قراءات كثيرة قد تعني رغبته في الحفاظ على سرية المفاوضات

تفاصيل جديدة تكشف حجم تورط يوفنتوس في قضية سواريز

2020-12-04T14:37:55Z

تفاصيل جديدة ظهرت في قضية قيام النجم الأوروجوياني لويس سواريز بالغش في اختبار اللغة، من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية واللعب ليوفنتوس.

التحقيقات أثبتت أن يوفنتوس قام بإرسال طلباته المحددة لجامعة بيروجيا، من أجل تسريع حصول سواريز على الجنسية.

وتضمنت الطلبات درجة الامتحان، لتتوافق مع الدرجة المطلوبة من أجل نجاح اللاعب بسهولة قبل إغلاق سوق الانتقالات.

كومان يتمنى انضمام نيمار إلى برشلونة

2020-12-04T14:36:00Z

لم يخفِ رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، رغبته في أن يعود نيمار مرة أخرى إلى النادي الكتالوني، معتبرًا أن الجمع بينه وبين ليونيل ميسي في فريق واحد من شأنه أن يُزيد من قيمة كتيبته بكل الأحوال.

المدرب الهولندي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة قادش قال "لا أحب الحديث عن الحالات الفردية ولكن كلاعب وكمدرب وكمشجع لبرشلونة، فأنت تريد أن ترى الأفضل في فريقك".

كما أضاف "إذا انتهى الأمر بكليهما معنا في الفريق (ميسي ونيمار)، فهذا سيكون أفضل كثيرًا بالطبع. بصفتك نادٍ، فأنت تحاول أن تحصل على أفضل اللاعبين هنا"