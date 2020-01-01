أخبار الانتقالات: الريال يتواصل مع بوتشيتينو ولامبارد يحدد مصيره مع تشيلسي

ريال مدريد يتواصل مع بوتشيتينو
قد يحل المدرب الأرجنتيني مكان زيدان هذا الموسم
تواصل ريال مدريد مع ماوريسيو بوتشيتينو بشأن استبدال زين الدين زيدان على رأس الفريق.
وزاد الضغط على المدرب الفرنسي هذا الأسبوع بعد أن خسر فريقه أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا .
بوتشيتينو هو المرشح الأول ليخلفه وتقول سبورت إن المحادثات جارية بالفعل.
الريال مضطر للتعامل مع وكيل بيل لضم كامافينجا
إدواردو كامافينجا المرتبط بريال مدريد ومانشستر يونايتد.
لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا لديه نفس وكيل جاريث بيل وسيتعين على ريال مدريد التفاوض مع جوناثان بارنيت مرة أخرى إذا كانوا يريدون التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب من رين.
أربع عقود جديدة في الدوري الأمريكي
في مونتريال إمباكت وقعت أربعة لاعبي خط الوسط من أكاديمية النادي .
وقع جان أنيل وشون ريا وناثان ديلان ورضا زهير أول عقودهم الاحترافية مع حصول كل منهم على عقد لمدة ثلاث سنوات.
قال المدير الرياضي أوليفييه رينارد: "على الرغم من تعطل الموسم، واصلنا متابعة تطور لاعبينا الشباب، نحن سعداء جدًا لكوننا قادرين على منح هؤلاء المواهب الأربعة من أكاديميتنا الفرصة للانضمام إلى الفريق الأول."
مانشستر يونايتد يحدد البديل بعد فشل ضم سانشو
يفكر مانشستر يونايتد في الانتقال إلى هارفي بارنز، وفقًا لصحيفة صن.
تألق جناح ليستر بالدوري الإنجليزي الممتاز وقد يكون خيارًا أرخص من جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.
يقال إن أولي جونار سولشاير من المعجبين ببارنز الذي ظهر لأول مرة في إنجلترا في شهر أكتوبر.
نجم ساو باولو يريد الانتقال لبرشلونة
برينر النجم الشاب المتألق مع فريقه ساو باولو، يتوقع له العديد مستقبل باهر لما يمتلكه من موهبة حقيقية.
وأحرز برينر نجم ساو باولو 18 هدفًا حتى الآن في 2020، وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إنه يحلم باللعب مع برشلونة.
مدرب الريال السابق يقترب من أتلانتايونايتد
قال المدافع الأرجنتيني السابق جابرييل هاينز أنه على بعد خطوة واحدة من توليه منصب المدير الفني لفريق أتلانتايونايتد، حسبTYC Sports.بدأ هاينز، الذي عمل لمانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان، من بين آخرين، مسيرته التدريبية في جودوي كروز في 2015
لامبارد يسعى للتجديد مع تشيلسي
يريد فرانك لامبارد البقاء في تشيلسي أكثر من عقده الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي خلال 18 شهرًا.
جلب رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، حقبة قاسية شهدت تعيين وخروج العديد من المدربين، حيث لم يستمر واحد منهم أكثر من ٣ سنوات.
حب نيمار لميسي يدفع مبابي إلى ريال مدريد
يبدو أن العلاقة الودية التي تجمع بين النجم البرازيلي نيمار وقائد برشلونة الحالي ليونيل ميسي ستكون سببًا في رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.احتمالية انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي قد تفتح الباب أمام رحيل مبابي والذي يحلم باللعب بقميص ريال مدريد.
الخليفي يرد على أنباء اقتراب باريس من ضم ميسي
رد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي هذا السياق قال الخليفي في تصريحات لبرنامج "Touche Pas à Mon Poste" الفرنسي:"ميسي لاعب برشلونة، لا يمكنني الحديث عنه".
صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن إجابة رجل الأعمال القطري تحمل قراءات كثيرة قد تعني رغبته في الحفاظ على سرية المفاوضات
تفاصيل جديدة تكشف حجم تورط يوفنتوس في قضية سواريز
تفاصيل جديدة ظهرت في قضية قيام النجم الأوروجوياني لويس سواريز بالغش في اختبار اللغة، من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية واللعب ليوفنتوس.
التحقيقات أثبتت أن يوفنتوس قام بإرسال طلباته المحددة لجامعة بيروجيا، من أجل تسريع حصول سواريز على الجنسية.
وتضمنت الطلبات درجة الامتحان، لتتوافق مع الدرجة المطلوبة من أجل نجاح اللاعب بسهولة قبل إغلاق سوق الانتقالات.
كومان يتمنى انضمام نيمار إلى برشلونة
لم يخفِ رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، رغبته في أن يعود نيمار مرة أخرى إلى النادي الكتالوني، معتبرًا أن الجمع بينه وبين ليونيل ميسي في فريق واحد من شأنه أن يُزيد من قيمة كتيبته بكل الأحوال.
المدرب الهولندي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة قادش قال "لا أحب الحديث عن الحالات الفردية ولكن كلاعب وكمدرب وكمشجع لبرشلونة، فأنت تريد أن ترى الأفضل في فريقك".
كما أضاف "إذا انتهى الأمر بكليهما معنا في الفريق (ميسي ونيمار)، فهذا سيكون أفضل كثيرًا بالطبع. بصفتك نادٍ، فأنت تحاول أن تحصل على أفضل اللاعبين هنا"