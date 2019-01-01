أخبار الانتقالات |الخيبري يعود للشباب ورمضان صبحي يستمر مع الأهلي

الأهلي يتعاقد مع المالي ديانج
الأهلي يدعم خط وسطه بلاعب مولودية الجزائر
نجحت إدارة الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب المالي ديانج قادماً من صفوف مولودية الجزائر.
المارد الأحمر تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عاماً، بعقد يستمر لمدة خمس سنوات.
الشباب يعلن عودة عبد الملك الخيبري لمدة موسمين
الخيبري يعود للشباب من جديدأعلن نادي الشباب السعودي، عن التعاقد مع
عبد الملك الخيبري، لاعب الهلال السابق لمدة موسمين.
الخيبري عاد مرة أخرى إلى الشباب، بعد الانتقال للهلال، خلال عام 2016، ليحصل على المخالصة المالية من الزعيم، قبل العودة إلى الليوث.
رسميًا - الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي موسمًا آخر
رمضان صبحي يستمر مع الأهليأعلن النادي الأهلي عن نجاحه في الحصول على خدمات رمضان صبحي، لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة، من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي.
رمضان صبحي كان قد انتقل للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي.
سعيد الدوسري ينضم إلى الفتح
الفتح يتعاقد مع لاعب الحزم السابق
أعلن مجلس إدارة نادي الفتح اليوم، تعاقده مع سعيد الدوسري لمدة عام، لتددعيم الفريق الموسم المقبل.
صاحب الـ 29 عاماً لعب للعديد من الأندية، منها الشباب والتعاون.
الوصل يتعاقد مع صالح حبوش
لاعب بني ياس ينضم إلى الوصلأعلن مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي، تعاقده اليوم مع صالح حبوش متوسط ميدان بني ياس في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه
إدارة الشباب توقع مخالصة مالية مع لويز أنطونيو
أنطونيو ينتقل لبني ياس الإماراتي
أعلن نادي الشباب عن توقيع مخالصة مالية مع اللاعب البرازيلي لويز أنطونيو، ليرحل عن صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
لويز أنطونيو كان قد تعاقد مع فريق نادي بني ياس الإماراتي خلال اليومين الماضيين، لينهي الشباب التعاقد معه بشكل ودي.
الأهلي يعلن انتقال لاعبه لبطل الدوري التشيكي
ستانسيو إلى سلافيا براغ التشيكي
أعلن نادي أهلي جدة السعودي، عن انتقال لاعبه الروماني نيكولاي ستانسيو إلى فريق سلافيا براغ التشيكي.
ستانسيو انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الدوري التشيكي، ليرحل بعد 6 أشهر فقط.
ثنائي بيراميدز ينضمان لطلائع الجيش
ناصر منسي ومهند لاشين إلى طلائع الجيش
نادي طلائع الجيش نجح في الحصول على خدمات لاعب الوسط مهند لاشين، والمهاجم ناصر منسي، لاعبا بيراميدز.
مهند لاشين انتقل لطلائع الجيش لمدة 3 مواسم مقبلة، كما انتقل منسي للفريق العسكري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
الاتحاد يقترب من التعاقد مع التشيلي خيمينيز
الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه
أكدت تقارير صحفية على أن التشيلي خمينيز اقترب من الانتقال لاتحاد جدة خلال الأيام المقبلة، وذلك كلاعب آسيوي، لأنه يحمل جواز السفر الفلسطيني.
خيمينيز سبق له ولعب لإنتر ميلان وبارما الإيطاليان، بالإضافة إلى وست هام الإنجليزي، وبعد الفرق العربية في الإمارات وقطر.
لاعب تونس على رادار الدوري الفرنسي
عدة أندية أوروبية تتنافس لضم متوسط ميدان نسور قرطاج
يسعى كلاً من نانت ورين الفرنسيين إلى الحصول على خدمات غيلان الشعلالي، متوسط ميدان المنتخب التونسي بعد المستوى الذي ظهر به في كأس الأمم الأفريقية.
ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن قاسم باشا التركي أيضاً يتابع اللاعب، خاصة أن عقده انتهى مع الترجي وأصبح حراً في الوقت الحالي.
كينو يقترب من الدوري الإماراتي
لاعب بيراميدز في طريقه إلى الإمارات
أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى اقتراب كينو لاعب بيراميدز المصري، من الانضمام إلى صفوف شباب الأهلي دبي.
ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة مقابل 10 مليون دولار، وفقاً للتقرير البرازيلي
رسميًا - الشباب يستغنى عن ثنائي الفريق
وقع ثنائي الشباب السعودي عبد المجيد عريشي؛ لاعب الوسط، وحارس المرمى عبد الله السديري، مخالصة مالية مع الليوث، بشكل رسمي، اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)
الوحدة السعودي يتعاقد مع مصطفى زغبة رسميًا
حارس وفاق سطيف ينتقل للوحدة السعودي
أعلن نادي الوحدة السعودي عن التعاقد مع مصطفى زغبة، حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري، ليدافع عن عرين التنانين بداية من الموسم المقبل.
زغبة سيحرس مرمى الوحدة السعودي، خلفًا للمصري محمد عواد، حارس الإسماعيلي، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)
الفجيرة يضم عبد الله صالح في صفقة انتقال حر
الفجيرة يدعم صفوفه بمدافع الوصل
عبد الله صالح مدافع نادي الوصل، فسخ التعاقد مع ناديه، ليوقع على عقد مع نادي الفجيرة، الذي انتقل له في صفقة انتقال حر.
اللاعب صاحب الـ31 عامًا، قرر الانضمام للفجيرة، الذي يسعى لتدعيم صفوفه، لعدم تكرار ما حدث الموسم الماضي، ومصارعته للهبوط. (طالع التفاصيل)
في صفقة انتقال حر - مدافع الوكرة القطري ينتقل للاتحاد السكندري
محمد عرفة ينتقل للاتحاد السكندري
محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، نجح في الحصول على خدمات محمد عرفة، مدافع فريق الوكرة، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
محمد عرفة صاحب الـ26 عامًا، كان قد شارك في صفوف منتخب مصر للشباب، تحت قيادة المدرب ربيع ياسين. (طالع التفاصيل)
السيلية القطري يقترب من ضم مدافع الترجي التونسي
الذوادي يقترب من السيلية
شمس الدين الذوادي، مدافع الترجي التونسي، يقترب من الانضمام لصفوف السيلية القطري، بعد طلب من المدرب التونسي سامي الطرابلسي.
السيلية يسعى لتدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم المقبل، والذي سيشارك خلاله في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)
سموحة ينفي طلب الزمالك أبو جبل
فرج عامر ينفي كافة الأنباء
نفى محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، تقديم الزمالك عرض لضم محمد أبو جبل؛ حارس مرمى الفريق.
وأوضح عامر أن ما تردد عن طلب ناديه الحصول على 120 مليون جنيه للاستغناء عن الحارس ليس صحيًا بالمرة. (طالع التفاصيل)
رسميًا - الاتفاق يجدد عقد الغامدي
واصل نادي الاتفاق السعودي تجديد عقد لاعبيه الشباب، بتوقيع حامد الغامدي؛ لاعب الوسط، اليوم الثلاثاء، على عقد استمراره في صفوف الفريق حتى عام 2024. (طالع التفاصيل)
منافسة سعودية وإماراتية على جوميز لاعب بارتيزان
جوميز قد ينتقل للشارقة أو العين أو الهلال
تقارير صحفية صربية، أكدت على أن لاعب الرأس الأخضر ريكاردو جوميز، سيرحل عن بارتيزان بلجراد الصربي، خلال الأيام المقبلة.
الشارقة الإماراتي عرض 4 ملايين يورو، والعين عرض 4.8 ملايين يورو، للحصول على اللاعب، من ناديه الصربي.
التقارير الصربية أشارت إلى أن هناك عرضًا سعوديًا آخر من نادي الهلال، واللاعب سيرحل عن ناديه خلال الأيام المقبلة، والدليل استبعاده من تشكيل الفريق من المباراة الودية القادمة في سلوفينيا، خوفًا من تعرضه للإصابة.
شوبير يُعلن نجاح الأهلي في ضم رمضان صبحي
المفاوضات بين الطرفين كللت بنجاح
نجح الأهلي في الحفاظ على لاعبه رمضان صبحي للموسم القادم، حسبما أوضح الإعلامي أحمد شوبير.
ولم يكشف شوبير عن صيغة الصفقة لكن التقارير الصحفية المتابعة رجحت أن تكون بالإعارة لموسم واحد. (طالع التفاصيل)
الرائد يضم ريمان من الاتحاد
اللاعب الشاب يبحث عن فرصة اللعب
تعاقد الرائد مع محمد ريمان ظهير أيسر اتحاد جدة، ووقع اللاعب عقدًا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.
وأبدى اللاعب صاحب الـ22 عامًا رضاه عن تلك الخطوة. (طالع التفاصيل)
رسالة واضحة من الوصل لمدافعه المخضرم
النادي أتم تعاقده مع لوكاس جالفاو، وهناك من دفع الثمنمنح الوصل القميص ذو الرقم 3 الخاص بمدافعه المخضرم عبد الله صالح للوافد الجديد "لوكاس جالفاو" في رسالة واضحة برغبته التخلي عن لاعبه صاحب الـ31 عامًا. (طالع التفاصيل)
سلطان الغافري يدعم وسط الجزيرة
النادي نجح في ضم لاعب الوحدة
أعلن الجزيرة رسميًا تعاقده مع سلطان الغافري لاعب الوحدة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه.
وسيكون الجزيرة المحطة الرابعة لصاحب الـ32 عامًا في دوري الخليج العربي الإماراتي. (طالع التفاصيل)
صفقة خبراني تُكلف الأهلي 15 مليون ريال
المصادر الصحفية كشفت قيمة الصفقة
كشفت مصادر صحفية عن القيمة الإجمالية لصفقة انضمام محمد خبراني مدافع القادسية لأهلي جدة السعودي، والتي بلغت 15 مليون ريال.
وحصل القادسية على 8 ملايين ريال فيما كان نصيب اللاعب 7 ملايين. (طالع التفاصيل)
لاعبا الغرافة وقطر يقتربا من المربع الذهبي
اللاعبان في طريقهما لأحد أندية القمة
أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب كلاً من خالد المحمودي لاعب نادي قطر، وخالد عبد الرؤوف لاعب الغرافة من أحد أندية المربع الذهبي في الدوري القطري.
لاعب غانا الشاب يدعم صفوف الوصل
اللاعب سيتم تسجيله ضمن فئة المقيمين
أعلن مجلس إدارة نادي الوصل حصوله على توقيع اللاعب الغاني بشير الحسين، قادماً من نادي دريمز الغاني.
وقضى اللاعب الموسم الماضي معاراً إلى الدوري التشيكي للناشئين، في صفوف سبارتا براج.
رسميًا - الشباب يضم لاعب الاتفاق وحارس الهلال
أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الثنائي الأرجنتيني كريستيان جوانكا؛ لاعب وسط الاتفاق السابق، وحارس المرمى مروان الحيدري.
عقد الأرجنتيني مع الليوث ممتد حتى ثلاث سنوات مقبلة، بينما وقع الحارس على عقد مدته أربعة مواسم. (طالع التفاصيل)
جلطة سراي يخطط لخطف إدواردو
البرازيلي قد يرحل عن الهلال بعد أربع سنوات قضاها به
بعد أن فشلت مفاوضات جلطة سراي التركي في استعادة الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجمه السابق والهلال السعودي الحالي، وضع النادي التركي عينه على البرازيلي كارلوس إداردو؛ لاعب الزعيم.
وفقًا لصحيفة "globoesporte" البرازيلية فإن مسؤولي النادي التركي تواصلوا مع وكيل إدواردو الأسبوع الماضي، موضحة أن فرص جلطة سراي في ضم اللاعب قوية، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)
الاتفاق يجدد عقد محنشي
وقع إبراهيم محنشي؛ لاعب وسط الاتفاق السعودي، اليوم الثلاثاء، على عقود استمراره في صفوف الفريق لخمسة مواسم مقبلة.
اللاعب الشاب صاحب الـ19 عامًا تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في يناير من العام الماضي. (طالع التفاصيل)
قاسم باشا يرحب بعرض إنجليزي لتريزيجيه
عدة عروض يتلقاها المحترف المصري كل سوق انتقالات
يبدو أن مجلس إدارة قاسم باشا التركي قرر أخيرًا إطلاق سراح محترفه المصري محمود حسن "تريزيجيه"؛ جناح الفريق، بعد تألقه في صفوفه لمدة موسمين.
صحيفة "حرية" التركية أكدت أن نادي واتفورد الإنجليزي قدم عرضًا جديدًا للمحترف المصري بعد أن تم رفض عرضه الأول، والذي كان يبلغ قيمته ستة ملايين يورو.
وأوضحت الصحيفة أن مجلس النادي التركي قرر الموافقة على بيع اللاعب خلال الصيف الجاري، بعد تلقيه أكثر من عرض. (طالع التفاصيل)
الشباب يتفق مع ثنائي الهلال
الشباب يدعم صفوفه بلاعبي الهلال
أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي الشباب توصلت إلى اتفاق مع ثنائي الهلال عبد الملك الخيبري والحارس مروان الحيدري للانضمام إلى الفريق الموسم المقبل.
وأنهى الثنائي ارتباطهم مع الزعيم خلال الفترة الماضية، وتسعى إدارة الشباب إلى الحصول على خدمات الخيبري لمدة موسمين، بينما ستتعاقد مع الحيدري لثلاثة مواسم
بغداد بونجاح يرد على عرضي الأهلي والزمالك
الجزائري متحمس لتحديات السد
أوضح الجزائري بغداد بونجاح؛ نجم السد القطري، حقيقة تقديم الزمالك عرضين لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدًا أن تركيزه في الفترة الحالية منصب مع منتخب بلده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.
وأكد بونجاح التزامه بعقده المستمر مع السد لمواسم مقبلة، موضحًا أنه متحمس للتحديات التي أمام الفريق في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)
خالد الغامدي يدعم صفوف الفيصلي
صفقة جديدة للنادي السعوديأعلن الفيصلي السعودي تعاقده مع خالد الغامدي مدافع الرائد وتوقيعه لعقد يمتد حتى نهاية الموسم القادم.
وأبدى اللاعب سعادته بتلك الخطوة، مؤكدًا عزمه على خوض موسم ناجح وتتويجه بإنجاز ما يُسعد جمهور الفيصلي.
الفتح يستعيد بوحميد ويضم كوفال نهائيًا
نشاط الفتح متواصل في الميركاتو
أعلن الفتح رسميًا عن استعادة لاعبه توفيق بوحميد من الفيحاء، بعدما غادره صيف 2017، وقد وقع اللاعب صاحب الـ31 عامًا عقدًا يمتد حتى صيف 2021.
وأعلن النادي كذلك شراء عقد حارس مرماه ماكسيم كوفال من نادي دينامو كييف الأوكراني وتوقيع اللاعب لعقد يمتد لـ3 مواسم قادمة، ذلك بعد المستويات الممتازة له في الموسم الماضي الذي لعبه مع الفتح معارًا.
الاتحاد يضم قائد الوحدة
التوقيع على العقود مجرد وقت
توصل الاتحاد لاتفاق مع عبد الإله المالكي نجم وقائد الوحدة على التعاقد معه وتوقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة، ليكون بديل جمال بانجندوح الذي لم يُجدد النادي عقده.
الكويت الكويتي يعرض 4 ملايين دولار لضم حمد الله
الكويت الكويتي يضع مهاجم النصر السعودي ضمن اهتماماته
تقدم نادي الكويت الكويتي بعرض رسمي إلى نادي النصر، من أجل ضم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، للحصول على خدماته.
الكويت الكويتي قدم عرض وصل إلى 4 ملايين دولار، ويسعى لإنهاء الصفقة سريعًا في ظل غياب الإدارة حاليًا، بعدم وجود رئيس حتى الآن.
عبد الرزاق حمد الله اشترط الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "مكة" السعودية.
مبايي دياني يرفض النصر
هداف جالاتا سراي يرغب باللعب في أوروبا
رفض السنغالي مبايي دياني الانتقال للنصر السعودي، ليُحبط بذلك كل محاولات بطل السعودية لضمه من جالاتا سراي.
وأوضحت المصادر التركية أن دياني يُتمسك بإتمام عقده مع جالاتا سراي والممتد لـ4 سنوات قادمة، أو الانتقال لنادٍ أوروبي آخر وفق رغبته وشروطه الخاصة.
وتوقعت تلك المصادر توقف المفاوضات بين الناديين خلال الأيام القليلة القادمة، ليس فقط بسبب موقف اللاعب المفاجئ بل أيضًا لصعوبة التوصل لاتفاق حول المقابل المالي ووجود فارق كبير بين العرض والطلب.
الدحيل يترقب موقف ماتويدي
النادي القطري قد يجمع شمل الفرنسي بزميله السابق بن عطية
يبدو أن الدحيل القطري لا يزال يرغب في ضم لاعب آخر من يوفنتوس الإيطالي بعد التعاقد مع المغربي بن عطية في يناير الماضي.
موقع "Foot 365" أوضح أن الدحيل اقترب من ضمن الفرنسي ماتويدي؛ لاعب وسط البيانكونيري، حال رحيله عن فريقه.
وأشار الموقع إلى أن الفرنسي يرغب في البقاء بصفوف السيدة العجوز إلا أن رحيله قد يكون مؤكد حال التعاقد مع آرون رامزي وأدريان رابيو. (طالع التفاصيل)
التعاون يتعاقد مع عسيري
وقع المدافع أحمد عسيري صباح اليوم الإثنين، عقود انضمامه لنادي التعاون السعودي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، تنتهي في صيف عام 2022.
انضمام للاعب للسكري تم في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع اتحاد جدة قبل أيام بعدما قضى في صفوفه سبع سنوات. (طالع التفاصيل)
مهاجم رويال أنتريوب البلجيكي ينضم لعجمان
أعلن نادي عجمان الإماراتي تعاقده رسميًا مع الغاني ويليام أوسو؛ مهاجم رويال أنتويرب البلجيكي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
التعاقد مع الغاني جاء لتعويض رحيل السنغالي مامي تيام، الذي فسخ تعاقده مع الفريق مؤخرًا.
صفقة مفاجأة في الأهلي السعودي
الصائغ يجهز مفاجأة للجماهير
كشف أحمد الصائغ؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، عن تجهز إدارة الكرة بالنادي لصفقة وصفها بالعيار الثقيل في مركز صانع الألعاب.
وأوضح الصائغ أنه الصفقة ستكون لاعب أجنبي في مركز صانع اللعب، من أجل صناعة الفارق. (طالع التفاصيل)
السومة باقٍ في الأهلي
جمهور الراقي كان يخشى رحيل السوري
أكد أحمد الصائغ؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، استمرار الثنائي عمر السومة ودي سوزا، في صفوف الفريق بالموسم المقبل.
وشدد رئيس الراقي على عدم رحيل السومة، مؤكدًا أنه سيبقى دائمًا أهلاويًا، مستندًا إلى ما قاله اللاعب من قبل. (طالع التفاصيل)
تطورات انتقال كهربا للأهلي
رئيس الزمالك يؤكد اعتماد عقد اللاعب باتحاد الكرة
هدد رئيس نادي الزمالك، محمود عبد المنعم "كهربا"؛ جناح الفريق، بالإيقاف حال انتقاله للأهلي المصري خلال الصيف الجاري.
وأكد رئيس القلعة البيضاء على قانونية عقد التمديد الذي وقع عليه اللاعب مع الفارس الأبيض، والمستمر حتى ثلاثة مواسم مقبلة.
رئيس الزمالك شدد كذلك على بقاء صاحب الـ25 عامًا في صفوف الفريق، وإلا سينتهي مستقبله في الملاعب مبكرًا كما حدث مع عدد من اللاعبين سابقًا. (طالع التفاصيل)
الفيصلي يضم هدف العين
صفقة جديدة للنادي السعودي
نجح الفيصلي في التعاقد مع ويليام ألفيش مهاجم تشافيز البرتغالي، وقد أعلن النادي أنه وقع عقدًا مبدئيًا مع اللاعب البرازيلي الذي وصل السعودية بالفعل واستقبله إداري الفيصلي.
وسيُوقع ويليام الذي ارتبط مؤخرًا بارتداء قميص العين الإماراتي على عقود انضمامه النهائية للفيصلي بعد الفحوصات الطبية المعتادة.
عموري خارج حسابات الهلال
صدمة لجمهور الزعيم في السعودية
أفادت جل المصادر الصحفية المتابعة لميركاتو الهلال السعودي أن النادي قرر عدم تجديد عقد لاعبه عمر عبد الرحمن "عموري" والذي سينتهي في أغسطس القادم.
ويعود السبب خلف هذا القرار الصادم من إدارة الهلال للحالة البدنية للاعب وظهور تقارير طبية تؤكد حاجته لشهرين من العلاج لإتمام شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وتفتح هذه الأخبار الباب لعودة عموري إلى العين الإماراتي أو انتقاله للزمالك المصري.
الأهلي يحيي صفقة رمضان صبحي
الخطيب يصر على إتمام الصفقة رغم رفض هيدرسفيلد العرض الأول
أصدر محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، قرارًا بسفر خالد مرتجي؛ عضو مجلس الإدارة، إلى إنجلترا لحسم صفقة بقاء رمضان صبحي؛ لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي.
يأتي قرار الخطيب من أجل إزالة النقاط الخلافية مع الفريق الإنجليزي، والتي أدت لعدم حسم الصفقة حتى الآن. (طالع التفاصيل)
وكان نادر شوقي؛ وكيل اللاعب، قد أكد أن النادي الإنجليزي رفض عرضًا من القلعة الحمراء، لعدم ارتقاء المقابل المادي للمبلغ المطلوب.
فشل مفاوضات الزمالك مع مدافع الرائد
باءت مفاوضات نادي الزمالك مع المحترف المصري محمد عطوة؛ مدافع الرائد السعودي، بالفشل بعدما تراجع اللاعب في اللحظات الأخيرة.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية وفقًا لمصادرها أن اللاعب عقد أكثر من جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية إلا أنه تراجع عند حلول لحظة التوقيع على العقود.
وجاء تراجع عطوة إثر تمسك الرائد به، وهو ما لاقى ترحيبًا لدى المحترف المصري. (طالع التفاصيل)
السد يراقب البلايلي
دخل الجزائري يوسف البلايلي؛ جناح أيسر الترجي التونسي، ضمن اهتمامات مسؤولي السد القطري، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقًا للحساب الرسمي للترجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن النادي القطري استفسر عن وضع صاحب الـ27 عامًا مع باب سويقة، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي له.
وأوضح الحساب أن المبلغ المحدد من قبل مسؤولي باب سويقة لن يقل عن ثلاثة ملايين دولار.
ومن المقرر أن يمتد عقد الجزائري مع الترجي حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما انضم له في يناير 2018. (طالع التفاصيل)
الأهلي وبيراميدز يتنافسان على لاعب المصري
اللاعب الشاب لفت الأنظار له منذ أن كان في النصر
يفاضل مجلس إدارة المصري البورسعيدي حاليًا بين عرض الأهلي ونظيره من بيراميدز للتعاقد مع إسلام عيسى؛ جناح أيسر الفريق.
وأكد محمد الخولي؛ نائب رئيس النادي البورسعيدي أن النادي سيحسم قراره وفقًا للعرض الأفضل من الناحية المادية والفنية، وإن لم يرتقِ أحدهما لطموحات النادي، فلن يرحل اللاعب عن المصري بالصيف الجاري. (طالع التفاصيل)
جوميس باقٍ في الهلال
الأسد الفرنسي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل
يؤكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي يومًا تلو الآخر بقائه في صفوف الزعيم، لطمأنة الجمهور.
الفرنسي نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، لأحد مشجعي الزعيم حاملًا قميصه، معلقًا: "الأسد قادم".
وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ربطت بين جوميس وعدته من جيد إلى فريقه السابق جلطة سراي التركي. (طالع التفاصيل)
الترجي يبرم ثالث صفقاته
مدافع وفاق سطيف في باب سويقة
أعلن نادي الترجي التونسي عن تعاقده مع الجزائري عبد القادر بدران؛ مدافع وفاق سطيف الجزائري، لمدة ثلاثة مواسم.
صاحب الـ27 عامًا هو ثالث صفقات باب سويقة بعدما تعاقد مع الجزائري بلال بن ساحة؛ مدافع نادي دفاع تاجنانت الجزائري، والتونسي فادي بن شوق؛ جناح أيمن البنزرتي التونسي.
الزمالك يحذر الأهلي من كهربا
رئيس القلعة البيضاء يؤكد قانونية عقد كهربا واستمراره لثلاثة مواسم مقبلة
وجه رئيس نادي الزمالك تحذيرًا شديد اللهجة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا".
بعض التقارير أشارت إلى اتفاق مسؤولي القلعة الحمراء مع لاعب الفارس الأبيض على فسخ تعاقده مع ناديه على أن ينضم للشياطين الحمر في صفقة انتقال حر.
وقال رئيس القلعة البيضاء، عبر الإذاعة الداخلية للنادي: "الأهلي لن يقدر على خطف كهربا مني أو أي لاعب آخر، هم يريدون توجيه ضربة لي بعد أن تعاقدنا مع عبد الله السعيد من قبل، لكنني أنا من أجيد خطف اللاعبين من الأهلي كعمرو زكي وأحمد الكأس".
وأضاف: "احذر كهربا من اللعب معي، عقده قانوني مئة بالمائة، ولن يقدر الأهلي على التعاقد معه".
التعاون يقترب من ضم عسيري
أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى توصل نادي التعاون إلى اتفاق مع أحمد عسيري؛ مدافع اتحاد جدة السابق، لارتداء قميص السكري بالموسم المقبل.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن صاحب الـ27 عامًا سيوقع عقود انتقاله للسكري خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان مسؤولو العميد قد أعلنوا منذ يومين فسخ تعاقد عسيري بعد سبعة مواسم قضاها بصفوفه، بخلاف ما قضاه بصفوف ناشئيه.
الهلال يواصل تخليص لاعبيه
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم السبت، فسخ تعاقد لاعبه عبد الملك الخيبري قبل انتهاء تعاقده.
صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم للزعيم منذ ثلاث سنوات قادمًا من الشباب، لكنه لم يشارك خلال هذه الفترة سوى في 62 مباراة، إثر تعرضه لكثير من الإصابات.
الشارقة يفاوض نجم تيانجين الصيني
أشارت بعض التقارير إلى دخول نادي الشارقة الإماراتي في مفاوضات مع البرازيلي جوناثان دا سيلفا؛ مهاجم تيانجين الصيني، للانضمام لصفوفه الموسم المقبل.
صاحب الـ29 عامًا شارك حتى الآن في الدوري الصيني في 11 مباراة، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع اثنين آخرين.
العين يبرم خامس صفقاته الصيفية
وقع محمد شاكر؛ مدافع عجمان الإماراتي، على عقد ارتداء قميص العين الإماراتي بداية من الموسم المقبل ولمدة خمسة مواسم مقبلة.
صاحب الـ22 عامًا يعد خامس صفقات الزعيم صيفية بعد كانيدو ومحمد جمال وعبد الرحمن مزياني وكودجو.
ولعب شاكر لصالح الفريق الأول لعجمان وهو ابن الـ16 عامًا، وتم استدعائه للمنتخب الإماراتي الأول في عهد مارفيك.
كهربا في الأهلي
لاعب الزمالك بدأ في اتخاذ إجراءات فسخ تعاقده
كشفت بعض التقارير المصرية اتفاق محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك، على كافة بنود عقد انتقاله للأهلي بداية من الموسم المقبل.
التقارير أوضحت أن اللاعب بدأ اتخاذ إجراءات فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، بداعي عدم قانونية عقد تجديده، ليصبح حرًا بنهاية الموسم الجاري.
وأشارت التقارير إلى أن الأهلي أخبر كهربا بالترحيب بانضمامه لصفوفه من الموسم المقبل، بشرط انتهاء فسخ تعاقده مع الزمالك دون تدخل من مسؤولي القلعة الحمراء.
لاعب إنتر ميلان السابق يقترب من اتحاد جدة
صاحب الـ35 عامًا قد ينضم للعميد بتوصية من سييرا
أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة، أوصى بالتعاقد مع لويس خيمينيز؛ لاعب وسط باليستو التشيلي.
اللاعب الذي يحمل الجنسيتين التشيلية والفلسطينية لعب لعدد من الأندية الكبيرة في إيطاليا منها فيورنتينا وإنتر ميلان، بجانب ويست هام في إنجلترا.
وسبق لخيمينيز اللعب في الخليج للأهلي والنصر الإماراتيين، وكذلك العربي والغرافة وقطر القطريين.
الاتفاق يضم لاعب آخر من ديجون
أعلن الاتفاق السعودي تعاقده مع مدافع أفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري؛ لاعب ديجون الفرنسي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
العقود سيتم توقيعها بشكل رسمي بعد اجتياز صاحب الـ28 عامًا الاختبار الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويعد يامبيري هو ثاني القادمين إلى النادي السعودي من ديجون، بعد أسامة الحدادي الذي انضم في صفقة انتقال حر.
الزمالك يبدأ المفاوضات مع عامر عامر
الزمالك دخل سوق الانتقالات بحثًا عن حارس مرمى بعد إصابة جنش
فتح الزمالك باب المفاوضات سريعًا مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي للتعاقد معه بعد تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" لقطع في وتر أكيلس سيُبعده عن الملاعب لـ6 أشهر تقريبًا.
ولا يمانع النادي البترولي التخلي عن حارس مرمى الفريق المتألق لكن بشرط وصول العرض المالي المناسب للاعب وأدائه ومستواه قبل تعرضه للإصابة في مارس الماضي
الوصل ينتظر رد جايبور
الناديان توصلا لاتفاق حول الصفقة
نجح الوصل في التوصل لاتفاق مع إنديبندينتي على استعارة لاعبه فيرناندو جايبور مقابل 700 ألف دولار لموسم واحد مع أولوية الشراء في نهايته.
وينتظر النادي الإماراتي حاليًا رد اللاعب نفسه، إذ قال وكيله أنه مازال يُفكر وإن أكد في نفس الوقت أن عرض الوصل هو الأفضل والوحيد لموكله حتى الآن.
ومن المتوقع أن يحسم جايبور قراره خلال الأيام القليلة القادمة، ليتحدد بعدها شكل الصفقة وإن كانت ستستمر بصيغة الإعارة أم تتحول لشراء نهائي.
اتحاد جدة يدرس عقد رودريجز تمهيدًا لفسخه
النادي يود التعاقد مع لاعب آخر
تدرس إدارة اتحاد جدة عقد المهاجم جاري رودريجز تمهيدًا للتخلي عنه بطلب من المدرب سييرا.
وأفادت تقارير صحفية أن العقد يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يتوجب على النادي دفعه حال فسخ العقد، ولذا تُحاول الإدارة إيجاد الحل المناسب.
شباب الأهلي يقترب من نصري
اللاعب الفرنسي يرفض كل العروض
رفض سمير نصري عرض أندرلخت البلجيكي للتعاقد معه بعد نهاية عقده مع وست هام الإنجليزي.
ويأتي ذلك الرفض كون المقابل المالي أقل من العرض المالي القادم من شباب الأهلي، وقد سبق للاعب أن رفض أكثر من عرض آخر لرغبته اللعب في بطولة ذات ضغوط قليلة والحصول على عائد مالي مرتفع.
وتُشير التقارير أن شباب الأهلي عرض على نصري عقدًا لـ3 سنوات يحصل بموجبه على 12 مليون دولار.