أخبار الانتقالات: إيفرتون يطارد أجويرو ودورتموند يرفض التفريط في هالاند

"كالتشيو ميركاتو" قالت إن كلاً من يوفنتوس وروما سيعيدان إحياء الاهتمام بضم أركاديوش ميليك في الصيف القادم.

اللاعب انضم في يناير الماضي إلى صفوف مارسيليا، وسط تقارير تشير إلى بند يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ محدد في الصيف المقبل.