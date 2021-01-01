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أخبار الانتقالات: إيفرتون يطارد أجويرو ودورتموند يرفض التفريط في هالاند

أخبار الانتقالات اليوم السبت 1 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Sergio Aguero Everton GFX

عودة الصراع الإيطالي على ميليك

2021-05-02T09:29:36Z

"كالتشيو ميركاتو" قالت إن كلاً من يوفنتوس وروما سيعيدان إحياء الاهتمام بضم أركاديوش ميليك في الصيف القادم.

اللاعب انضم في يناير الماضي إلى صفوف مارسيليا، وسط تقارير تشير إلى بند يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ محدد في الصيف المقبل.

نيمار مهتم بالعودة إلى برشلونة

2021-05-02T09:29:04Z

والمزيد من أخبار النادي الكتالوني في سوق الانتقالات من هنا.

فاسكيز يقترب من التمديد مع ريال مدريد

2021-05-02T09:27:58Z

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دورتموند لا يمانع رحيل سانشو ولكن يرفض التفريط في هالاند

2021-05-02T09:27:01Z

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ريال مدريد يرفض صفقة تبادلية مع فرانكفورت

2021-05-02T09:26:24Z

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ميلان جاد بخصوص دي بول

2021-05-02T09:24:44Z

أوضحت "لاجازيتا" أن ميلان سينافس جاره إنتر وأندية أخرى مهتمة بخدمات الدولي الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي.

قائد الفريق الأسود والأبيض يقدر ثمنه في حدود 40 مليون يورو ولكن ميلان سيعرض عدة لاعبين على أودينيزي لتخفيض قيمة الصفقة، منهم ينس بيتر هاوجي.

صراع على بيسوما

2021-05-02T09:23:31Z

"ستار" قالت إن متوسط ميدان برايتون يفيس بيسوما سيكون محط صراع لندني في سوق الانتقالات المقبلة.

اللاعب الذي يقدر ثمنه في حدود 40 مليون يورو محط اهتمام توتنهام وآرسنال الذان سيتحركان لضمه الصيف المقبل.

إيفرتون يريد أجويرو

2021-05-02T09:22:22Z

بحسب "ديلي ستار"، فنادي إيفرتون هو آخر الأندية المهتمة بخدمات مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري.

النجم الأرجنتيني تم ربطه بالرحيل إلى صفوف يوفنتوس وبرشلونة بعد الإعلان عن عدم تمديد عقده رسمياً من قبل سيتي قبل أسابيع.