أخبار الانتقالات | إنريكي يحسم عودته لبرشلونة وريال مدريد يفاوض ضحية رونالدو

طموح تيليمانس
موقع "The Athletic" البريطاني أكد أن لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس يطمح في الرحيل عن ليستر سيتي.
اللاعب لم يجدد على عقد جديد حتى الآن مع الثعالب ولا يخطط لذلك، لرغبته في اختبار نفسه بتجربة أقوى على أعلى مستوى وسط اهتمام ليفربول وريال مدريد بالحصول على خدماته.
كافاني إلى ريال مدريد؟
موقع "El Nacional" أكد اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني.
المهاجم المخضرم فرصة في الظهور كأساسي أصبحت محدودة بعد قدوم كريستيانو رونالدو، لذلك يخطط ريال للتحرك لضمه في يناير.
تجديد فاتي
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت تقدم برشلونة بعرض رسمي من أجل التجديد للنجم الشاب أنسو فاتي.
النادي الكتالوني يعتبر فاتي أحد أهم نجوم المستقبل، لذلك دخل في مفاوضات مكثفة مع وكيله جورج مينديش للحفاظ على خدماته.
آرسنال يبحث عن بديل لينو
بيرند لينو حارس آرسنال خرج مؤخرًا للحديث عن أزمته في الفريق وجلوسه على دكة البدلاء وسط أنباء رحيله.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن الحارس الألماني قد يرحل في يناير، والنادي الإنجليزي يريد التعاقد مع الكاميروني أندري أونانا حارس أياكس أمستردام كبديل له.
مدافع مغربي في برشلونة
برشلونة يعمل على التعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، ووضع النجم المغربي نصير مزراوي ضمن أهدافه.
صاحب الـ23 سنة عقده ينتهي مع أياكس أمستردام في يونيو 2022، ويمكن لبرشلونة وقتها ضمه بالمجان.
أنشيلوتي يريد نجم أتالانتا
موقع " Fichajes" كشف عن اهتمام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالتعاقد مع الدنماركي يواكيم ميله الظهير الأيمن لنادي أتالانتا الإيطالي.
صاحب الـ24 سنة قدم مستويات مميزة مع الدنمارك في اليورو، والآن يجذب أنظار ريال كبديل للإسباني دانييل كارباخال.
مهاجم جديد في يوفنتوس
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد رغبة يوفنتوس في التعاقد مع مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا.
مانشستر سيتي وتوتنهام حاولا ضم اللاعب في الصيف الماضي، ولكن فيورنتينا رفض كل العروض المالية المقدمة له، ومن المقرر انضمام يوفنتوس للسباق قريبًا".
صلاح إلى برشلونة؟
صحيفة " El Nacional" الإسبانية كشفت عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح.
وأوضحت أن جوان لابورتا ينتظر موقف اللاعب من تجديد عقده الذي ينتهي مع ليفربول في 2023، من أجل تحديد موقفه من ضمه في الصيف القادم.
كييزا وليفربول
علق فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول توتر علاقته مع المدرب ماسيميليانو أليجري وإمكانية انتقاله إلى ليفربول.
وقال الجناح الإيطالي:"لا توجد أي مشاكل مع المدرب، الأمر تم اختلاقه فقط من خلال وسائل الإعلام، وأعلم جيدًا أنكم تحبون رؤية يوفنتوس وهو يتعثر ببداية الموسم حتى تبدأ الشائعات السخيفة".
عودة إنريكي
كشف لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، أنه لا يفكر في العودة إلى تدريب برشلونة هذا الموسم.
إنريكي سبق أن نجح مع برشلونة كلاعب ومدرب، وبرز اسمه مؤخرًا كأحد المرشحين لخلافة رونالد كومان بتدريب الفريق.
وعندما سئل عن هذه الإمكانية قال:"لا أعتقد أن جوان لابورتا لديه رقمي، لن أرحل عن المنتخب الإسباني ولدي عقد سأحترمه".
ديابي والعودة إلى باريس
أكد موسى ديابي جناح نادي ليفركوزن الألماني، أنه لا يمانع فكرة العودة إلى باريس سان جيرمان من جديد.
اللاعب المنضم حديثًا للمنتخب الفرنسي الشهر الماضي، برز كأحد أهم اللاعبين في الدوري الألماني وبدأت الأنظار تتجه حوله.
وقال ديابي عن إمكانية عودته لناديه السابق:"أنا مشجع لباريس ولكن عندما رحلت كان بسبب رغبتي في اللعب بكل أكبر، وقلت لنفسي سأجعل نفسي أقوى لأعود مرة أخرى".
وأضاف:"لماذا لا أعود إلى باريس مرة أخرى يومًا ما؟ هذا من أهم أحلامي المستقبلية، اللعب لنادي بهذا الحجم".
فرصة إنسيني
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن اهتمام توتنهام بالتعاقد مع لورينزو إنسيني جناح نادي نابولي الإيطالي.
اللاعب عقده ينتهي في الصيف القادم، وسيحق له التوقيع بشكل مبدئي لأي فريق في يناير القادم، لذلك يريد توتنهام الاتفاق معه قبل التجديد لنابولي.