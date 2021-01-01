أخبار الانتقالات | إنريكي يحسم عودته لبرشلونة وريال مدريد يفاوض ضحية رونالدو

علق فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول توتر علاقته مع المدرب ماسيميليانو أليجري وإمكانية انتقاله إلى ليفربول.

وقال الجناح الإيطالي:"لا توجد أي مشاكل مع المدرب، الأمر تم اختلاقه فقط من خلال وسائل الإعلام، وأعلم جيدًا أنكم تحبون رؤية يوفنتوس وهو يتعثر ببداية الموسم حتى تبدأ الشائعات السخيفة".