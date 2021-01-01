أخبار الانتقالات: إبراهيموفيتش يجدد عقده مع ميلان ومانشستر سيتي يعلق مفاوضات ميسي

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر سيتي ستوقف مفاوضاتها ومحاولتها، للتعاقد مع ليونيل ميسي لاعب برشلونة، في الفترة القادمة.

وارتبط البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف فريقه، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام بالتعاقد معه من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا، فإن مانشستر سيتي قرر تعليق المفاوضات مع ميسي، حتى يعلن اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، رحيله عن برشلونة بشكل رسمي.