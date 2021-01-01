أخبار الانتقالات | أولى صفقات نيوكاسل وإنتر يتحرك لمهاجم ريال مدريد

أوضح بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، أن فريقه قد يتحرك ويبرم صفقتين في الميركاتو الشتوي.

صحيفة "لاجازيتا" أوضحت الأسماء المرشحة وقالت إن على رأسها لوكا يوفيتش من ريال مدريد، والذي قد يعوض رحيل أليكسيس سانشيز إذا تم.

وضم التقرير أيضاً أليكساندر لاكازيت من آرسنال، وناهيتان نانديز، لاعب كالياري، الذي كان قريباً من النيراتزوري الصيف الماضي.