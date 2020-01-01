مدونة حية

أخبار الانتقالات: أوزيل يسعى لليوفي وميسي منفتح للعب في الدوري الأمريكي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

محدث
التعليقات()
Messi
Getty

ميسي يقتل حلم عودة نيمار

2020-12-28T14:15:10Z

لا يعتقد ليونيل ميسي أن برشلونة سيكون قادرًا على تحمل تكاليف إعادة نيمار إلى النادي.

منذ انتقاله برقمًا قياسيًا عالميًا بقيمة 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، ارتبط نيمار باستمرار بالعودة إلى الكامب نو ولم الشمل مع ميسي.

لكن مثل هذه الخطوة لم تؤت ثمارها بعد، ومع الصعوبات المالية الحالية لبرشلونة، يبدو أن عودة قصة نيمار ما زالت بعيدة المنال.

ميلان واثق من بقاء دوناروما

2020-12-28T14:14:17Z

ميلان واثق من إبرام صفقة لإبقاء الحارس جيانلويجي دوناروما في النادي.

ذكرت صحيفة Corriere della Sera أن هناك اهتمامًا كبيرًا باللاعب الشاب من عديد الأندية الكبرى، لكن ميلان يشعر بأنه سيبقى بالنادي.

أوزيل يسعى للانتقال إلى يوفنتوس!

2020-12-28T14:12:48Z

نجم آرسنال يتطلع للانتقال إلى إيطاليا

عُرض مسعود أوزيل على يوفنتوس - وفقًا لموقع توتوسبورت.

كان وكيل لاعب خط وسط آرسنال على اتصال مع العمالقة الإيطاليين بشأن صفقة انتقال مجانية محتملة في عام 2021.

سيغادر أوزيل ملعب الإمارات بدون مقابل عند انتهاء عقده الصيف المقبل، بعد أن همشه ميكيل أرتيتا من تشكيلة الجانرز.

Mesut Ozil
Getty Images

ميسي متشوق للعب في الدوري الأمريكي

2020-12-28T14:11:10Z

قال نجم برشلونة ليونيل ميسي إن الانتقال المحتمل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم سيثير إعجابه، لكنه وعد بأنه لن يتحدث إلى أندية أخرى بشأن الانتقال حتى ينتهي الموسم الحالي.

بعد الفشل في تأمين خروجه من الكامب نو خلال الصيف والآن في الموسم الأخير من عقده الحالي مع النادي، لا يزال ميسي مرتبطًا بانتقال محتمل بعيدًا عن إسبانيا.

تم وصف مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على أنهما الوجهتان الأكثر احتمالا مع استمرار اهتمام الأرجنتيني باستكشاف خياراته.

Barcelona-Messi-202012231000
(C)Getty Images

مانشستر يونايتد يقلل من اهتمامه بألابا

2020-12-28T14:09:46Z

قلل مانشستر يونايتد من اهتمامه بمدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

كان الشياطين الحمر مرتبطين بقوة باللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي من المقرر أن ينضم إلى مجموعة اللاعبين المجانيين بعد رفض تمديد العقد في أليانز أرينا.

ومع ذلك، فإن يونايتد غير مستعد لمطابقة متطلبات الأجور المرتفعة لألابا، حيث يتم الآن مناقشة ريال مدريد باعتباره وجهته التالية على الأرجح.

2020-12-22-alaba
(C)Getty Images

أتلتيكو مدريد يراقب نجم تشيلسي

2020-12-28T14:07:04Z

أجرى أتلتيكو مدريد محادثات للتعاقد مع ظهير تشيلسي ماركوس ألونسو، وفقًا لصحيفة إندبندنت.

يتطلع العملاق الإسباني إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى صفقةMarcos Alonso إعارة أولية حيث يسعى دييجو سيميوني إلى تعزيز صفوفه الدفاعية في النصف الثاني من الموسم.

تشيلسي مستعد لرحيل ألونسو، حيث يتقدم بن تشيلويل وإيمرسون بالمييري حاليًا على الإسباني في الترتيب.

Marcos Alonso Chelsea Atletico Madrid
Getty/Goal

بوتشيتينو يريد ميسي في باريس

2020-12-27T05:43:31Z

يريد ماوريسيو بوتشيتينو إحضار ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان عندما ينضم إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان.

من المقرر أن يؤكد المدرب الأرجنتيني كقائد باريس سان جيرمان الجديد قريبًا بعد إقالة توماس توخيل، وهو حريص على جذب مواطنه الأرجنتيني بعيدًا عن برشلونة.

ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لنجم بايرن ميونخ

2020-12-27T05:34:05Z

ريال مدريد يقود السباق للتعاقد مع  ألابا مدافع بايرن ميونخ، وفقا لأتلتيك.

لا يزال مانشستر يونايتد وليفربول في المطاردة، لكن النادي الملكي مستعد لتقديم عقد وافٍ لتأمين توقيع النمساوي.

مفاجأة .. برشلونة سيدفع حوالي 20 مليون يورو من أجل بيدري

2020-12-26T15:13:46Z

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن بيدري لاعب وسط برشلونة سيكلف خزائن النادي حوالي 10 ملايين يورو هذا الموسم في ظل ظروف اقتصادية ليست بالمثالية.

المفاجأة التي أعلنت عنها صحيفة سبورت اليوم أن اللاعب لن يكون مقابل نصف مليون يورو فقط كما يقال، بل إن الإضافات ستجعل قيمة الصفقة تتجاوز الـ 10 ملايين يورو. 

 في الواقع، إذا تم استيفاء جميع المتغيرات الموجودة في عقد متوسط الميدان الشاب بيدري فإنه في تلك الحالة سيحصل ناديه السابق لاس بالماس على أكثر من 20 مليون يورو. 

تشيلسي ينافس ريال مدريد على هالاند

2020-12-25T15:20:32Z

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن تشيلسي قد وضع التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند كأولوية قصوى في الصيف المقبل.

وبحسب الأنباء فإن ريال مدريد أيضًا من ضمن من سيحاولون الظفر بالدولي النرويجي في تلك الفترة، ما يؤكد أن الصراع سيكون على أشده في صيف 2021 بين عمالقة أوروبا من أجل هداف أسود الفيستيفاليا.