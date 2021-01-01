أخبار الانتقالات | أوديجارد ينتقل لآرسنال وميلان يطلب بيراردي

أوضحت "إكسبريس" أن توتنهام قد يتحرك في الساعات المقبلة من الميركاتو لضم حسام عوار من صفوف ليون.

اللاعب كان هدفاً لريال مدريد وآرسنال، والتقرير قال إن سبيرز قد يعرض لاعبه تانجوي ندومبيلي في صفقة تبادلية على ليون.