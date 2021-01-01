أخبار الانتقالات | أوديجارد ينتقل لآرسنال وميلان يطلب بيراردي

باريس يتحرك لضم كامافينجا
ذكرت "ليكيب" أن باريس سيعرض 30 مليون يورو لضم إدواردو كامافينجا هذا الصيف من صفوف رين.
الفرنسي الشاب عقده ينتهي بحلول يونيو 2022، وتم ربطه بعدة أندية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد.
توتنهام يريد عوار
أوضحت "إكسبريس" أن توتنهام قد يتحرك في الساعات المقبلة من الميركاتو لضم حسام عوار من صفوف ليون.
اللاعب كان هدفاً لريال مدريد وآرسنال، والتقرير قال إن سبيرز قد يعرض لاعبه تانجوي ندومبيلي في صفقة تبادلية على ليون.
ماروتا: فيدال وسانشيز باقيان في إنتر
أكد مدير القطاع الرياضي لإنتر بيبي ماروتا مع "لا تيرسيرا" أن الثنائي أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز باقيان مع الفريق.
وقال ماروتا إن اللاعبين لم تصل لهما عروض في الآونة الماضية، ويدخلان في خطط النيراتزوري للموسم الجديد.
ميلان يتحرك لضم بيراردي
أوضحت "توتوسبورت" أن ميلان قد يتحرك في الساعات المقبلة للتعاقد مع دومينكو بيراردي من ساسوولو.
ويطلب ساسوولو قرابة 35 مليون يورو لبيع نجمه، بينما سيعرض ميلان إعارة اللاعب مع أحقية شراء بحسب التقرير.
مبابي يطلب الرحيل من باريس
بنزيما يمدد مع ريال مدريد
قال "فابريزيو رومانو" إن ريال مدريد قام بتمديد عقد قائده ونجمه كريم بنزيما في الساعات الماضية بصفة رسمية.
وسيمتد العقد الجديد حتى 2023، لتتأكد المعلومات بخصوص الاتفاق بين الطرفين منذ عدة أسابيع.
رسمياً | آرسنال يضم أوديجارد
أعلن آرسنال عن ضم النرويجي مارتين أوديجارد بصفة نهائية من صفوف ريال مدريد عقب أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفريق مُعاراً.
وبحسب التقارير، كلفت الصفقة المدفعجية مبلغاً في حدود 40 مليون يورو.