أخبار الانتقالات | أنشيلوتي يطلب ضم فيرنر، ولابورتا يرغب في نجم مانشستر سيتي

بحسب "سبورت" وفابريزيو رومانو"، المفاوضات جارية بين أتلتيكو مدريد ونجم أودينيزي رودريجو دي بول، اللاعب الذي أشاد به مواطنه ليونيل ميسي مؤخراً.

الصحيفة الكتالونية أضافت أيضاً أن أتلتيكو وضع بديلاً هاكان تشالهان أوغلو، لاعب ميلان المنتهي عقده هذا الشهر، حال فشل في ضم دي بول.